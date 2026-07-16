Opinion: ईरान पहुंचा रूस का ‘डूम्सडे प्लेन’, पश्चिमी देशों के लिए क्या मैसेज?

रूस ने तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 'टुपोलेव Tu-214PU' एयरबोर्न कमांड पोस्ट भेजा, जिसे अक्सर 'डूम्सडे प्लेन' यानी 'कयामत का विमान' कहा जाता है. RSD420 कॉल-साइन के तहत काम करने वाले Tu-214PU प्लेन ने मॉस्को से उड़ान भरी और 13 जुलाई को सुबह करीब 10:10 बजे (IST) तेहरान में उतरा. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर RA-64531 है. प्लेन की तैनाती ऐसे वक्त में हुई, जब खित्ते में सीजफायर टूटने के बाद ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर अमेरिका और इजरायल के हवाई हमले बढ़ गए थे.

बड़े स्तर पर मोडिफाइड टुपोलेव Tu-214 'रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन' द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसमें एडवांस्ड, सुरक्षित कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम लगे हैं. यह प्लेन सीनियर अधिकारियों को बहुत ज्यादा खतरे वाली स्थिति में भी हवा से ही सरकारी कामकाज और सैन्य अभियानों में तालमेल बिठाने में मदद करता है. इसके आने को लेकर मॉस्को और तेहरान के बीच हाई-लेवल क्राइसिस डिप्लोमेसी और मजबूत होते रणनीतिक सहयोग के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

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जानकारों का कहना है कि भले ही इस कदम का मतलब यह नहीं है कि रूसी सैनिक लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, लेकिन यह वॉशिंगटन के लिए ताकत का एक बड़ा संकेत है कि रूस ईरान के साथ करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है और बड़े लेवल पर मदद करने के लिए तैयार है.

यूक्रेन जंग के वक्त करीब पांच मौकों पर राष्ट्रपति पुतिन या उनके विदेश मंत्री ने 'N' शब्द का प्रयोग किया यानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी बातें कही. पुतिन की परमाणु हथियारों की धमकी, रूस की 'एस्केलेट टू डी-एस्केलेट' यानी तनाव बढ़ाकर उसे कम करने वाली रणनीति का हिस्सा रही है. इस रणनीति को उन्होंने खुद एक युवा अधिकारी के तौर पर तैयार किया था.

साल 2022 के आखिरी वक्त में पुतिन ने रूस की रणनीतिक रक्षा ताकतों की एक ड्रिल का आदेश भी दिया था. इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBMs), पनडुब्बियां और भारी बॉम्बर विमान शामिल थे. यानी रूस का पूरा न्यूक्लियर ट्रायड. तीन हिस्सों वाली सैन्य ताकत का ढांचा होता है, जो किसी देश को जमीन, समुद्र और हवा से परमाणु हथियार दागने की क्षमता देता है.

रूसी इलाके में अंदर तक हुए ड्रोन हमलों ने रणनीतिक सैन्य ठिकानों और एनर्जी से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, और अब इन हमलों का कड़ा जवाब दिए जाने की उम्मीद है. जानकारों को डर है कि अगर रूस को बहुत ज्यादा दबाव में लाया गया, तो वह यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है. टैक्टिकल, छोटे और कम क्षमता वाले परमाणु हथियार होते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और रूस, दोनों के पास बड़े टकराव, खासकर परमाणु युद्ध को संभालने के लिए खास हवाई प्रेसिडेंशियल कमांड पोस्ट हैं. इन्हें सही तौर पर 'डूम्सडे' यानी कयामत के दिन वाले हवाई कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है. डूम्सडे एयरक्राफ्ट असल में बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनमें बहुत लंबी दूरी तक काम करने वाले खास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कुछ अन्य सुरक्षा फीचर्स लगे होते हैं. अब इन प्लेटफॉर्म्स और उनके काम करने के तरीके को समझने का वक्त आ गया है.

रूस का 'डूम्सडे' एयरक्राफ्ट 'मैक्सडोम'

रूस के राष्ट्रपति का 'डूम्सडे' एयरक्राफ्ट, खास तौर पर तैयार किया गया इल्यूशिन Il-80 'मैक्सडोम' है, जिसे 'फ्लाइंग क्रेमलिन' भी कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इसे मई 2022 की शुरुआत में 'विक्ट्री डे' समारोह की रिहर्सल के दौरान मॉस्को के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा गया था. यूक्रेन जंग की शुरुआत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बार-बार मिल रही धमकियों के बीच, इस तरह के फ्लाईपास्ट ने रणनीतिक जानकारों की चिंता बढ़ा दी. इससे पहले, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वह 'परमाणु हथियारों के बारे में डींगें नहीं मारेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेंगे.' मैक्सडोम ने आखिरी बार 2010 में ऐसे फ्लाईपास्ट में हिस्सा लिया था.

Il-80 मैक्सडोम, इल्यूशिन Il-86 एयरलाइनर का बदला हुआ रूप है, जिसे हवा में कमांड और कंट्रोल सेंटर और आसमान में रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस के तौर पर तैयार किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस एयरक्राफ्ट ने 1985 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और 1987 में इसे काम में लाया गया. ऐसे चार एयरक्राफ्ट बनाए गए थे और तीन को अभी काम में लगाया गया है. परमाणु युद्ध या किसी बड़ी आपदा की स्थिति में जमीन पर मौजूद कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर के खत्म हो जाने पर ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है और इस एयरक्राफ्ट की भूमिका अमेरिकी वायु सेना (USAF) के बोइंग E-4B जैसी ही है.

इल्यूजन आईएल-80 मैक्सडोम की सुरक्षा मिग 29 द्वारा की गई.

Photo Credit: विकिपीडिया

Il-80 एयरक्राफ्ट में कॉकपिट की विंड-स्क्रीन और सीधे बाहर देखने वाले साइड पैनल के अलावा कोई खिड़की नहीं है. ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ऑपरेशनल क्रू और फैसला लेने वालों को न्यूक्लियर रेडिएशन और उसके बाद होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बचाया जा सके. इसमें सिर्फ बाईं तरफ ऊपरी डेक का अगला दरवाजा और दाईं ओर पिछला दरवाजा होता है. आम तौर पर तीन दरवाजे होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक एयर-स्टेयर दरवाजा है. यहां तक कि पिछले कॉकपिट की खिड़कियां भी बैफल से ढकी हुई हैं. स्टैंडर्ड Il-86 एयरलाइनर के उलट, Il-80 में दो बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेटर पॉड (9.5 मीटर लंबे) लगे हैं, जो इंजन नैसेल के अंदर की तरफ लगे हैं, जिससे अतिरिक्त ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बिजली मिल सके.

E-4B की तरह, इस एयरक्राफ्ट में ऊपर की तरफ एक SATCOM कैनो, यह एक तरह का कवर है, जिसमें एडवांस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण होने का अनुमान है. बहुत कम फ्रीक्वेंसी (VLF) वाले रेडियो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए पिछले हिस्से के निचले हिस्से में एक ट्रेलिंग वायर एंटीना लगा है. ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के साथ कम्युनिकेशन के लिए हो सकते हैं. इस एयरक्राफ्ट में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरा जा सकता है. ये एयरक्राफ्ट मॉस्को के पास च्कालोव्स्की एयरबेस पर 8वें स्पेशल पर्पस एविएशन डिवीजन को सौंपे गए हैं.

मॉस्को के पास च्कालोव्स्की एयरबेस.

Photo Credit: विकिपीडिया

Il-96-400M

रूस का अगला 'डूम्सडे प्लेन' Il-96-400M होगा. यह चार-इंजन वाले सिविल एयरलाइनर का अपग्रेडेड वर्जन है. यह प्ले अभी रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) द्वारा बनाया जा रहा है. 'प्रोजेक्ट Zveno-3S' के तहत, करीब एक प्रोटोटाइप एयरफ्रेम तैयार हो चुका है और इसे पुराने हो रहे Ilyushin Il-80 विमानों की जगह लेने के लिए बदला जा रहा है. यह नया स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म, जिसे कभी-कभी Il-96-400VPU भी कहा जाता है, वोरोनिश एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन (VASO) असेंबली प्लांट में बनाया गया है.

नए एयरक्राफ्ट की फ्लाइट रेंज अपने पिछले मॉडल से दोगुनी होगी और यह लगभग 6,000 किलोमीटर के दायरे में स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकेगा. इस विमान में बहुत ताकतवर सेल्फ-डिफेंस सिस्टम होगा और एयर-डिफेंस फाइटर जेट हमेशा इसके साथ रहेंगे. एयरक्राफ्ट में न्यूक्लियर और थर्मल असर से बचाव की बेहतर व्यवस्था, साउंड कंट्रोल और ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा रखने के लिए अपग्रेडेड एयर-कंडीशनिंग होगी. इस एयरक्राफ्ट को 2026 के आखिर तक शामिल करने की योजना है. साल 2020 में, मेंटेनेंस के दौरान कार्गो-हैच के जरिए एक विमान में घुसपैठ की गई और उसमें चोरी हुई. इस बेहद शर्मनाक घटना में रेडियो इक्विपमेंट के 39 पार्ट्स चोरी हो गए, जिनमें से कुछ में सोने और प्लैटिनम के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे थे.

Tu-214 VIP राष्ट्रपति का विमान है, जिसकी अधिकतम रेंज 9,200 किलोमीटर है. Tu-214PU-SBUS एक एयरबोर्न कमांड-एंड-कंट्रोल (C2) वैरिएंट है. इसे आम टुपोलेव एयरलाइनर से इसके ऊपरी हिस्से (फ्यूजलेज) पर मौजूद दो खास चीजों से पहचाना जा सकता है. ऊपरी हिस्से पर एक डोंगी (कैनो) के आकार का पॉड और पीछे की तरफ एक गुंबद के आकार का उभार, जिसमें सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए खास हार्डवेयर लगा होता है.

खास मकसद के लिए बनाया गया एयरक्राफ्ट Tu-214PU-SBUS

Photo Credit: airrecognition.com

अमेरिकी डूम्सडे एयरक्राफ्ट

अमेरिका में इस तरह के एयरक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर NAOC यानी 'नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन्स सेंटर्स' कहा जाता है. इन एयरक्राफ्ट में पारंपरिक एनालॉग फ्लाइट और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं, क्योंकि उन पर साइबर हमले का असर कम होता है. अमेरिका के एयरबोर्न कमांड पोस्ट 1970 के दशक की शुरुआत से काम कर रहे हैं और इन्हें 'कोल्ड वॉर' की विरासत कहा जा सकता है. इस तरह के प्लेन असल में उड़ते-फिरते वॉर रूम होते हैं और इनमें मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और कम्युनिकेशन में मदद करने वाले लोग तैनात होते हैं. ये राष्ट्रपति के फैसले लेने में मदद करते हैं.

बोइंग E-4 को बोइंग 747-200B से डेवलप किया गया था और यह नेशनल इमरजेंसी एयरबोर्न कमांड पोस्ट (NEACP) प्रोग्राम का हिस्सा था. इसे 'नाइट वॉच' भी कहा जाता है. E-4B ने 13 जून, 1973 को अपनी पहली उड़ान भरी और 1974 में इसे सेवा में शामिल किया गया. यह एयरक्राफ्ट यूएस सरकार के 'टाइटल 10' के तहत साइबर-सुरक्षित कमांड और कंट्रोल कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब एक E-4B हमेशा अलर्ट पर रहता है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इसे 14 kHz से 8.4 GHz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल करके दुनिया भर में कम्युनिकेशन की सुविधा देती है.



एयरक्राफ्ट के मुख्य डेक को कई ऑपरेशनल एरिया में बांटा गया है. इनमें कमांड और कम्युनिकेशन, ब्रीफिंग और कॉन्फ्रेंस, डेटा एनालिसिस और आराम करने के लिए तय जगहें शामिल हैं. इस एयरक्राफ्ट में 112 लोगों के बैठने की जगह है. E-4B के ऑपरेशन को 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' निर्देशित करते हैं और ऑपरेशन को 'U.S. स्ट्रैटेजिक कमांड' अंजाम देता है.



आम तौर पर, बड़े संकट के वक्त राष्ट्रपति की जल्द पहुंच के लिए, वॉशिंगटन डीसी के उपनगर में एंड्रयूज एयर फोर्स बेस पर हमेशा एक E-4B तैयार रहता था. जब अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तरी अमेरिका से बाहर यात्रा करते हैं, तो राष्ट्रपति के डेस्टिनेशन के पास एक एयरबेस पर E-4B तैनात किया जाता है. E-4 की जगह लेने के लिए एक ज्यादा आधुनिक एयरक्राफ्ट विकसित किया जा रहा है. इसे 'सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन्स सेंटर' कहा जा रहा है.

यूएसएएफ बोइंग ई-4बी (747-200बी)

Photo Credit: Air fighters, Stefan Schmitz

बोइंग E-6 मर्करी, बोइंग 707-320 पर आधारित है. इसका सबसे नया वर्जन, E-6B 'लुकिंग ग्लास' 1998 में सर्विस में आया. यह फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से सीधे बातचीत कर सकता है और एयरबोर्न लॉन्च कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके मिनुटमैन ICBM को दूर से कंट्रोल भी कर सकता है. E-6B में बिना दोबारा फ्यूल भरे 72 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है. TACAMO यानी टेक चार्ज एंड मूव आउट शब्द का इस्तेमाल सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है. ये एयरक्राफ्ट नेब्रास्का में ऑफुट एयर फोर्स बेस के पास अलर्ट पर रहते हैं. कम से कम एक E-6 हर समय हवा में अपनी ड्यूटी पर रहता है.

US नेवी E-6B मरकरी

Photo Credit: विकिपीडिया

सर्वाइवल एयरबोर्न ऑपरेशंस सेंटर

SAOC यानी सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशंस सेंटर पुराने E-4B बेड़े को बदलने के लिए अमेरिकी वायु सेना का प्रोग्राम है. मिलिट्राइज्ड बोइंग 747-8i के रूप में निर्मित, यह एक जिंदा, मोबाइल कमांड पोस्ट के रूप में काम करता है, जो नेशनल लीडरशिप को गंभीर संकट या परमाणु हमले के दौरान परमाणु और पारंपरिक बलों को निर्देशित करने की अनुमति देता है. वायु सेना ने सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन (एसएनसी) को एसएओसी प्रोग्राम के लिए 13 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसकी शुरुआती परीक्षण उड़ानें एसएनसी की डेटन, ओहियो सुविधा में होंगी.

उम्मीद है कि E-4C फ्लीट 2036 के आसपास E-4B NAOC प्लेटफॉर्म की जगह ले लेगा. इसे न्यूक्लियर इलेक्रट्रोमैग्नेटिक पल्सेस (EMPs) के खिलाफ सख्त किया जाएगा, जो उड़ान के दौरान ईंधन भरने में सक्षम होगा और एडवांस कमांड और कंट्रोल (सी2) सिस्टम से लैस होगा. प्राइमरी मिशन के लिए राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के परिवहन और सुरक्षा के लिए कम से कम एक विमान को ग्लोबल स्तर पर 24/7 लगातार अलर्ट पर रहना जरूरी है. इसका उपयोग कभी-कभी प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) के राहत प्रयासों के समन्वय के लिए भी किया जाता है.

E-4B, RC-135 रिवेट जॉइंट, E-3 सेंट्री और E-8 जॉइंट STARS को बदलने के लिए एकल मल्टी-टास्क विमान रखने का प्रस्ताव था. नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन ने बोइंग 767-400ER प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा था, जिसे E-10 MC2A कहा जाएगा. इसे नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन, बोइंग और रेथियॉन के बीच एक संघ द्वारा किसी भी लड़ाकू थिएटर में मानव रहित सहित सभी वायु, भूमि और समुद्री बलों के लिए एक केंद्रीय कमांड प्राधिकरण के रूप में बनाया जाना था. आखिरकार, फंड की कमी के कारण प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया.



परमाणु निरस्त्रीकरण और स्थिरता के मामले में, यूरोप में फिर से बढ़े तनाव की वजह से START यानी 'स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी' और SORT यानी 'स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी' के नए वर्जन पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है. अमेरिका, चीन और रूस सभी अपने परमाणु हथियारों को मॉडर्न बना रहे हैं. यूक्रेन में रूस की परमाणु चेतावनियों का अहम मकसद NATO को संघर्ष में शामिल होने से रोकना था. इन सबके बीच, रूस के 'डूम्सडे' एयरक्राफ्ट फ्लीट को अपग्रेड करने की योजनाओं पर पश्चिमी देशों की नजर है और इसे परमाणु तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है.

खबरों के मुताबिक, ईरान में रूस के Tu-214PU एयरबोर्न कमांड पोस्ट को तैनात करने का मकसद जबरदस्त सैन्य हमलों के दौरान एक सुरक्षित मोबाइल हेडक्वार्टर और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन हब मुहैया कराना है. यह मॉस्को और ईरानी नेतृत्व के बीच गहरे रणनीतिक तालमेल और हाई-लेवल संकट कूटनीति का संकेत भी हो सकता है. इससे रूस और ईरान के सीनियर अधिकारी बिना किसी के सुने या पकड़े गए यानी इंटरसेप्शन के बिना सुरक्षित रूप से गोपनीय बातचीत कर सकेंगे. यह रक्षात्मक विकल्पों में तालमेल बिठा सकता है या संघर्ष के घटनाक्रम पर नजर रख सकता है. यह मॉस्को के समर्थन का एक स्पष्ट प्रदर्शन है. इसके साथ ही, इस क्षेत्र में हाई-लेवल भागीदारी को भी दिखाता है.

अगर दुश्मन के पहले हमले में जमीन पर बने कमांड सेंटर नष्ट भी हो जाएं, तब भी 'डूम्सडे' एयरक्राफ्ट परमाणु हथियारों के कमांड और कंट्रोल को संभाल सकेगा. कुछ लोगों ने इस एयरक्राफ्ट को मिलिट्री कम्युनिकेशन का 'स्विस आर्मी नाइफ' यानी हर काम में माहिर कहा है. यह एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा फिजिकल सिक्योरिटी और मजबूती देता है. ये बहुत खास तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, जिन्हें बनाना और उनका रखरखाव करना महंगा होता है. किसी भी राष्ट्रपति को ऑपरेशन के लिए इनमें बैठने का मौका नहीं मिला है. 9/11 के आतंकी हमलों के बाद भी, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने E-4B के बजाय VC-25A (एयर फोर्स वन) में रहना पसंद किया था. आज तक चीन के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है. इसी तरह, शायद भारत को भी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर देशों में कमांड की चेन और 'युद्ध की अनिश्चितता' के बीच फैसले लेने का सिस्टम पहले से मौजूद है.