रूस ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई से मुलाकात की. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी चुनावों में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान ने रूसी राष्ट्रपति से बात की. साथ ही दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर भी बातचीत हुई. FT की रिपोर्ट के अनुसार, मॉस्को ने तेहरान के साथ हथियारों के क्षेत्र में अपने संबंध और गहरे किए हैं.

तो फिर यात्रा से क्यों रोका

इसके कुछ समय बाद रूस के विदेश मंत्रालय के सूचना एवं प्रेस विभाग की निदेशक मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ईरान के आसपास तनाव बढ़ने के जोखिमों के बीच, उनकी सलाह है कि जो रूसी नागरिक पहले से ही ईरान में हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए. उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों, बड़े आयोजनों और सैन्य या सरकारी ठिकानों के आस-पास के इलाकों में जाने से बचना चाहिए. ज़खारोवा ने नागरिकों से ईरानी अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि रूसियों को तेहरान से मिलने वाली आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.

यात्रा पर प्रतिबंध नहीं, सलाह है

जखारोवा ने महत्वपूर्ण परिवहन, ऊर्जा या सैन्य बुनियादी ढांचे की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के खिलाफ भी चेतावनी दी. इंटरफैक्स ने ब्रीफिंग से उनके ये बयान जारी किए. ज़खारोवा ने इस सलाह को तब तक के लिए अस्थायी बताया है, जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते. उन्होंने यात्रा पर कोई औपचारिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा नहीं की, बल्कि इसे सलाह बताया. उन्होंने कहा कि रूस हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. विदेश मंत्रालय ने इस सलाह का संबंध क्रेमलिन में हुई बैठक से नहीं जोड़ा है. यह सलाह ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच व्यापक क्षेत्रीय टकराव चल रहा है.

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