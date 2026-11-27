सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार BJP की केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया है और उसे भरोसा है कि वह संसद के विशेष सत्र में लाए जाने वाले डिलिमिटेशन पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए जरूरी नंबर जुटा लेगी. बदले हुए फॉर्मूले के तहत, सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की जाएगी, ताकि सीटों की संख्या में 50 परसेंट की बढ़ोतरी होने पर भी अनुपातिक हिस्सेदारी वही रहे. सूत्रों ने कहा कि 2011 की जनगणना के डेटा का इस्तेमाल करके चुनाव क्षेत्र की सीमाएं फिर से बनाई जाएंगी. इस तरह NDA सरकार की योजना मौजूदा 2027 की जनगणना से डिलिमिटेशन को अलग करने की है.

राज्य विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 650 तक सीमित करने का प्रस्ताव है. लोकसभा मेंबरशिप की ऊपरी लिमिट 850 हो सकती है, जैसा कि अप्रैल में ओरिजिनल प्लान था, जब सरकार को बड़े कानून पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला था. संविधान के आठ आर्टिकल में बदलाव किया जाएगा, और पहले के दो बिल वापस लिए जाएंगे, साथ ही संविधान में बदलाव के लिए तीन बिल संसद में पेश किए जाएंगे, जो 30 नवंबर को फिर से शुरू होगी और पहले लोकसभा होगी.

डिलिमिटेशन के प्रोसेस के लिए, टेक्नोलॉजी-बेस्ड डेटा कलेक्शन के साथ, सरकार को उम्मीद है कि यह काम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, दो साल के अंदर पूरा हो जाएगा. इसका मतलब है कि 2029 के चुनावों में नई सीमाएं लागू होंगी. सूत्रों ने आगे कहा कि सीटों में बढ़ोतरी को भी सभी जगह एक जैसा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं.

संसद की बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के MP शामिल हैं, सोमवार को मीटिंग करेगी. सरकार ने ज़ोर दिया है कि पार्लियामेंट और असेंबली में 33 परसेंट महिला कोटा को तुरंत लागू करने के लिए नए डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, जिसे 2023 में सभी पार्टियों के सपोर्ट से कानून बनाया गया था, लेकिन यह नए डिलिमिटेशन पर आधारित था. कांग्रेस की लीडरशिप में अपोज़िशन ने डिलिमिटेशन की उस ज़रूरी शर्त से इसे अलग करके कोटा देने पर ज़ोर दिया था.

जहां तक ​​इस डर की बात है कि अगर नई जनगणना के हिसाब से सीटों की संख्या फिर से कैलकुलेट की गई तो राज्यों को अपना हिस्सा खोना पड़ सकता है, जैसे कि बेहतर पॉपुलेशन कंट्रोल वाले दक्षिणी राज्य, ज़्यादा आबादी वाले UP और दूसरे उत्तरी राज्यों से सीटें हार जाएंगे -- सरकार ने इसे ठीक करने के लिए प्रोपोर्शनल शेयर में कोई बदलाव किए बिना 50 परसेंट की सीधी बढ़ोतरी की है.

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