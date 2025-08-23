विज्ञापन
न्यूयॉर्क में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 54 लोग थे सवार

नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क शहर लौट रही एक टूर बस, जिसमें 54 लोग सवार थे, शुक्रवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में पांच यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

न्यूयॉर्क में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 54 लोग थे सवार
अधिकारियों ने बताया कि यात्री भारतीय, चीनी और फिलिपिनो मूल के थे.
  • नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रही एक पर्यटक बस नियंत्रण खोकर खाई में गिर गई.
  • इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें उपचार दिया जा रहा है.
  • पुलिस के अनुसार चालक का ध्यान भटकने के कारण बस नियंत्रण खो बैठी और हादसे का शिकार हो गई.
न्यूयॉर्क:

अमेरिका में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. नियाग्रा फॉल्स से यात्रियों को न्यूयॉर्क सिटी लेकर जा रही एक बस नियंत्रण खोकर खाई में गिर गई. बस में कुल 54 लोग सवार थे. इस हादसे में बस में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई है. पुलिस ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि यह दुर्घटना बफ़ेलो से 40 किलोमीटर पूर्व उस समय हुई जब पर्यटक नियाग्रा फॉल्स देखने के बाद न्यूयॉर्क शहर लौट रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि यात्री भारतीय, चीनी और फिलिपिनो मूल के थे.

न्यूयॉर्क राज्य पुलिस कमांडर मेजर आंद्रे रे ने शुक्रवार शाम मृतकों की संख्या बताते हुए कहा, ऐसा माना जा रहा है कि चालक का ध्यान भटक गया, उसने नियंत्रण खो दिया. रे ने कहा कि किसी और की हालत गंभीर  नहीं है. कई यात्रियों को चिकित्सा उपचार दिया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई है. बस चालक जीवित और स्वस्थ है. 

राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि उनकी टीम राज्य पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है. बचाव कार्य में लगे हैं और हादसे में शामिल सभी लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क से वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर चक शूमर ने कहा, "जिन लोगों को हमने खोया है और जो घायल हुए हैं, उनके लिए मैं बहुत दुखी हूं और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. वहीं क्षेत्र के अस्पतालों ने बताया कि उन्होंने 40 से ज़्यादा लोगों काउपचार किया है. सिर में चोट से लेकर हाथ-पैर टूटने तक की चोटें यात्रियों को आई हैं. सर्जरी प्रमुख डॉ. जेफ़री ब्रेवर ने बताया बफ़ेलो के एरी काउंटी मेडिकल सेंटर में जिन दो लोगों की सर्जरी हुई थी, उनके ठीक होने की उम्मीद है, 

बता दें कि नियाग्रा फॉल्स - अमेरिका-कनाडा सीमा पर स्थित- एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है.

