6 साल का 'वनवास' खत्म! अब ब्रिटेन लौटने की तैयारी में प्रिंस हैरी और मेगन; शाही परिवार के करीब आएंगे बच्चे

ब्रिटेन के शाही परिवार से अलग होने के छह साल बाद प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के यूके लौटने की खबरों ने नई चर्चा छेड़ दी है. ब्रिटिश मीडिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ससेक्स के ड्यूक और डचेस अगस्त के अंत तक अमेरिका छोड़कर ब्रिटेन में रहने की तैयारी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनके दोनों बच्चे, प्रिंस आर्ची और प्रिंसेस लिलिबेट, नए शैक्षणिक सत्र के लिए एक ब्रिटिश स्कूल में दाखिल भी किए जा चुके हैं. हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हैरी और मेगन की कार्यरत शाही सदस्य (Working Royals) के रूप में वापसी नहीं होगी.

ब्रिटिश मीडिया में लौटने की खबर

ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल इस महीने के अंत तक अमेरिका छोड़कर यूनाइटेड किंगडम में बसने की योजना बना रहे हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दंपति लंदन के बाहर स्थित एक निजी आवास में रहेंगे और यह किसी आधिकारिक शाही संपत्ति का हिस्सा नहीं होगा. वहीं बीबीसी समेत कई ब्रिटिश मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट किया है कि दंपति के दोनों बच्चों, सात वर्षीय प्रिंस आर्ची और पांच वर्षीय प्रिंसेस लिलिबेट का ब्रिटेन के एक स्कूल में नामांकन करा दिया गया है, जहां सितंबर से नया सत्र शुरू होना है.

2020 में छोड़ी थी शाही जिम्मेदारियां

प्रिंस हैरी और मेगन ने वर्ष 2020 में कार्यरत शाही सदस्य की भूमिका से अलग होने का फैसला किया था. इसके बाद दोनों उत्तरी अमेरिका चले गए और बाद में कैलिफोर्निया के मोंटेसिटो क्षेत्र में बस गए. ब्रिटिश मीडिया में इस घटनाक्रम को उस समय "मेग्जिट" (Megxit) नाम दिया गया था. शाही परिवार से दूरी के बाद हैरी और मेगन ने कई सार्वजनिक बयान दिए, जिन्होंने परिवार के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया. हैरी की आत्मकथा "स्पेयर" (Spare) और अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विनफ्रे को दिया गया साक्षात्कार भी लंबे समय तक सुर्खियों में रहा.

किंग चार्ल्स को दी गई जानकारी

प्रेस एसोसिएशन (PA) की रिपोर्ट के अनुसार 77 वर्षीय किंग चार्ल्स तृतीय को रविवार को इस योजना की जानकारी दे दी गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि राजा चार्ल्स परिवार के सदस्यों से अधिक मुलाकात के अवसर का स्वागत करते हैं. हालांकि इससे हैरी और मेगन की आधिकारिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा और वे शाही परिवार की ओर से सार्वजनिक जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे.

जुलाई में हुई थी निजी मुलाकात

रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी और मेगन जुलाई की शुरुआत में बच्चों के साथ ब्रिटेन आए थे. इस दौरान उनकी किंग चार्ल्स के साथ निजी मुलाकात भी हुई थी. पिछले वर्ष प्रिंस हैरी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह अपने पिता के साथ रिश्तों में सुधार चाहते हैं. किंग चार्ल्स पिछले कुछ समय से कैंसर का इलाज करा रहे हैं, हालांकि बीमारी के प्रकार का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है.

प्रिंस विलियम को जानकारी थी या नहीं, स्पष्ट नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रिंस हैरी के बड़े भाई और ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम तथा उनकी पत्नी कैथरीन को इस संभावित वापसी की पूर्व जानकारी थी या नहीं. ब्रिटिश मीडिया में लंबे समय से यह खबरें आती रही हैं कि दोनों भाइयों के संबंध तनावपूर्ण हैं और वे सार्वजनिक रूप से कम ही संपर्क में रहते हैं.

अमेरिका में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की चर्चा

ब्रिटिश शाही मामलों के जानकार रिचर्ड फिट्जविलियम्स ने जीबी न्यूज से बातचीत में इसे "असाधारण घटनाक्रम" बताया. उन्होंने कहा कि संभव है दंपति को अमेरिका में वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी उम्मीद की जा रही थी. हालांकि 2020 में नेटफ्लिक्स के साथ हैरी और मेगन ने बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उनके कई प्रोजेक्ट्स को दर्शकों से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली. बाद में 2025 में नेटफ्लिक्स के साथ नया समझौता भी हुआ, जिसे पहले की तुलना में अधिक सीमित व्यवस्था बताया गया.

कैलिफोर्निया और पुर्तगाल का घर भी रख सकते हैं

द सन की रिपोर्ट के अनुसार हैरी और मेगन अपना कैलिफोर्निया स्थित मोंटेसिटो निवास बनाए रख सकते हैं. इसके अलावा पुर्तगाल में मौजूद संपत्ति भी उनके पास रहने की संभावना है, जहां वे हाल के महीनों में समय बिताते रहे हैं. फिलहाल प्रिंस हैरी और मेगन की ओर से इन रिपोर्ट्स पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. ऐसे में उनकी संभावित वापसी को लेकर अंतिम स्थिति आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगी.

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