दुबई के शासक के भाई और अरबों के मालिक शेख अहमद अल मकतूम का निधन, UAE की सेना की रखी थी नींव

संयुक्त अरब अमीरात (USE) के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के छोटे भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम का निधन हो गया है. खुद दुबई के शासक ने इसकी पुष्टि की है. दुबई सरकार ने एक आधिकारिक बयान में 10 दिन के शोक की घोषणा की है. शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम दुबई पुलिस और पब्लिक सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन थे. उनका सोमवार सुबह 76 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत की वजह नहीं बताई गई है.

अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट में दुबई के शासक शेख मकतूम ने कहा: "आज UAE और दुबई ने शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम को खो दिया है. वे दुबई के शासकों के समर्थक थे और UAE में सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) को स्थापित करने में उनका अहम योगदान था. दुबई के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और वे भी लोगों से बहुत प्यार करते थे. जो लोग उन्हें जानते थे, उन सभी के दिलों में उनकी सुखद यादें हमेशा बसी रहेंगी."

शेख मकतूम ने आगे कहा: "शेख अहमद भले ही हमारी नजरों से दूर हो गए हों, लेकिन वे हमारे दिलों और दुआओं में हमेशा रहेंगे. हम सर्वशक्तिमान अल्लाह से दुआ करते हैं कि वे उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें जन्नत में जगह दें और हमें सब्र और हिम्मत दें. हम सब अल्लाह के ही हैं और अंत में उन्हीं के पास लौटकर जाना है."

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