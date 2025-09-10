लंदन में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सुर्खियां बटोरी हैं. एक राजा जो एक पिता भी है और एक राजकुमार जिसने सबकुछ छोड़ दिया है, आज मिले. हम बात कर रहे हैं प्रिंस हैरी और उनके पिता किंग चार्ल्‍स की जो 18 महीने बाद मिले हैं. करीब डेढ़ साल बाद एक पिता ने अपने बेटे का चेहरा देखा औ एक बेटे ने अपने पिता को गले से लगाया. फरवरी 2024 के बाद से यह पहली बार है जब पिता और पुत्र आमने-सामने मिले हैं. 76 साल के किंग चार्ल्स ने कुछ दिनों पहले ही खुलासा किया था कि उनका कैंसर का इलाज चल रहा है.

चाय पर हुई मुलाकात

पीपुल मैगजीन के अनुसार 40 साल के प्रिंस हैरी को 10 सितंबर को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:20 बजे किंग के लंदन स्थित निवास, क्लेरेंस हाउस में कार से पहुंचते हुए देखा गया. निकलने से पहले वह करीब 55 मिनट तक अंदर रहे. मुलाकात के बाद, बकिंघम पैलेस ने पुष्टि की कि किंग ने ड्यूक ऑफ ससेक्स के साथ क्लेरेंस हाउस में एक प्राइवेट चाय पार्टी की. प्रिंस हैरी के एक प्रवक्ता ने भी यही बात दोहराई और दोहराया कि पिता और पुत्र चाय के लिए मिले थे और इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की जाएगी.

'मुझे ब्रिटेन की बहुत याद आती है'

प्रिंस हैरी ब्रिटेन वापस आ गए हैं. आधिकारिक वजह दादी क्‍वीन एलिजाबेथ द्वितीय का सम्मान और उनके नाम पर चैरिटी करना है. लेकिन बकिंघम पैलेस में असली सवाल यही है कि क्या ड्यूक ऑफ ससेक्स अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधार पाएंगे? हैरी के एक दोस्त ने संडे टाइम्स को बताया, 'वह अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि वह कहां पले-बढ़े हैं. वह चाहते हैं कि बच्‍चे उनके परिवार को जानें.'

हैरी ने खुद मई में इसी इच्छा को दोहराते हुए कहा था, 'मुझे ब्रिटेन की बहुत याद आती है. लेकिन फिर से मिलने का रास्ता बाधाओं से भरा है.' हैरी के एक्‍सप्‍लोसिव मेमोयेर 'स्पेयर' ने किंग चार्ल्स, प्रिंस विलियम और क्वीन कैमिला के साथ रिश्तों को खराब कर दिया जिससे उनके रिश्ते थोड़े ठंडे पड़ गए.

दादी के लिए आए वापस

इस हफ्ते जो कार्यक्रम है वह एकदम शाही वापसी की तरह लग रहा है. सोमवार को हैरी वेलचाइल्ड अवार्ड्स में शामिल हुए और विंडसर कैसल में अपनी दादी की कब्र पर गए. मंगलवार को वह नॉटिंघम में हिंसा से प्रभावित युवाओं से मिले और चिल्ड्रन इन नीड के लिए 1.5 मिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया. बाकी कार्यक्रमों में इनविक्टस फाउंडेशन और स्कॉटीज लिटिल सोल्जर्स के लिए कार्यक्रम. इसके साथ ही राजकुमारी डायना के सम्मान में एक पुरस्कार शामिल हुए.

इस साल जुलाई में बातचीत तब शुरू हुई जब हैरी के साथियों ने किंग चार्ल्स के कम्‍युनिकेशन सेक्रेटरी से मुलाकात की, जो संभावित युद्धविराम की दिशा में पहला कदम था. लेकिन इस हफ्ते हैरी को प्रिंस विलियम और राजकुमारी केट से मिलने से रोक दिया है जबकि राजा बालमोरल में ही रहेंगे.



