नीरू धांडा ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स क्वालीफिकेशन रिकॉर्ड की बराबरी, ट्रैप टीम स्पर्धा में भारत को मिला सिल्वर, देखें मेडल टैली

भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने एशियाई गेम्स में ट्रैप टीम स्पर्धा में सिल्वर जीतकर निशानेबाजी में देश का मेडल अभियान जारी रखा. नीरू धांडा (118), आशिमा अहलावत (106) और मनीषा कीर (104) की भारतीय टीम ने कुल 328 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया. चीन की टीम 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर रही. चीन की टीम में लियू शानशान, सुन युनोंग और झू जिंग्यू शामिल थीं. कुवैत की अलहवाल शाहद, अब्दुलमलिक हजर और अलहवाल सारा की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया. नीरू ने व्यक्तिगत स्पर्धा के आठ निशानेबाजों वाले फाइनल में भी जगह बनाई. उन्होंने कतर की रे बेसिल के साथ संयुक्त रूप से 118 अंक हासिल किए, जो एशियाई गेम्स में क्वालीफिकेशन का नया रिकॉर्ड है. व्यक्तिगत स्पर्धा में आशिमा अहलावत 16वें और मनीषा कीर 23वें स्थान पर रहीं.

एशियाड पदक तालिका

कौन है नीरू ढांडा

नीरू ढांडा एक भारतीय ट्रैप शूटर हैं जो देश की टॉप शॉटगन शूटिंग स्टार्स में से एक बनकर उभरी हैं. 26 साल की नीरू ने ISSF वर्ल्ड कप के विमेंस ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचने में सफलता हासिल की थी. उन्होंने यह बड़ी कामयाबी इटली के लोनाटो में हुए ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में हासिल की, जो इंटरनेशनल शूटिंग के सबसे प्रतिष्ठित कॉम्पिटिशन में से एक है. नीरू ने क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप किया और फिर फाइनल में अपना संयम बनाए रखते हुए फ्रांस की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपियन कैरोल कॉर्मेनियर को हराया था.

वर्ल्ड कप में अपनी सफलता के अलावा, नीरू बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत की शूटिंग टीम की अहम सदस्य भी रही हैं. एशियन गेम्स 2026 में, उन्होंने विमेंस ट्रैप टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में मदद की और 118 के स्कोर के साथ एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए इंडिविजुअल फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया.

एक साधारण बैकग्राउंड से आने और अपने करियर के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बाद, नीरू का सफर हिम्मत और दृढ़ संकल्प की एक प्रेरणादायक कहानी के तौर पर देखा जाता है. लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक साइकल के शुरू होने के साथ, उन्हें शॉटगन शूटिंग में भारत की सबसे मजबूत मेडल उम्मीदों में से एक माना जा रहा है.

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