VIDEO: चर्च का क्रॉस गिरने से पादरी की मौत, लाइव घटना का वीडियो हुआ वायरल

एक पादरी की मौत हो गई. मगर, ये मौत ऐसी है कि दुनिया भर में चर्चा में है. कारण चर्च के अंदर जो क्रॉस मौजूद होता है, वही पादरी के ऊपर गिर गया और उनकी मौत हो गई. चर्च में क्रॉस का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है. यह ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख प्रतीक है. क्रॉस इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों की माफी और उद्धार के लिए क्ऱॉस पर अपने प्राणों की आहुति दी थी. ईसाई जब प्रार्थना की शुरुआत या अंत में शरीर पर क्रॉस का निशान बनाते हैं.

अब समझिए हुआ क्या

गुआयाकिल के दक्षिणी इलाके में लकड़ी का एक बड़ा क्रॉस गिरने से घायल हुए पादरी की मौत हो गई है. पादरी की पहचान फादर पैट्रिसियो सांचेज़ के रूप में हुई है. जब ये घटना हुई, उस समय पादरी प्रार्थना सभा (मास) का संचालन कर रहे थे. घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना कैलिकुचिमा और जोस मैस्कोटे सड़कों के चौराहे पर स्थित 'परपेच्युओ सोकोरो' पैरिश (चर्च) के अंदर हुई. कार्यक्रम के दौरान, लकड़ी का एक विशाल क्रॉस अचानक गिर गया और पादरी के सिर पर जा लगा, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं.

देखिए कैसे गिरा क्रॉस

धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस भारी धार्मिक प्रतीक के अचानक गिरने से वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए. इस अप्रत्याशित मौत से स्थानीय लोगों और शहर के कैथोलिक समुदाय में गहरा सदमा और शोक छा गया है. चर्च के अंदर आपातकालीन स्थिति पैदा होने के बाद अधिकारियों और चर्च के प्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई. यह हादसा समारोह शुरू होने के लगभग 27 मिनट बाद हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था. ऑनलाइन वायरल हो रहे फुटेज में क्रॉस को गिरते हुए देखा जा सकता है, और इस घटना को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु हैरान रह गए.

हादसे के समय लोग चिल्लाने लगे

बाद में, गुआयाकिल के आर्चडायसीस ने एक आधिकारिक बयान में पादरी की मौत की पुष्टि की और उनके परिवार, दोस्तों तथा रिडेम्प्टोरिस्ट धार्मिक समुदाय के प्रति संवेदना व्यक्त की. सांचेज़ मोलिनारी उस चर्च के पैरिश पादरी थे और 'कॉन्ग्रिगेशन ऑफ द मोस्ट होली रिडीमर' के सदस्य थे. क्रॉस के गिरने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है; इस बारे में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्या यह हादसा स्ट्रक्चरल डैमेज या खराब फिटिंग के कारण हुआ.

आर्चडायसीस ने यह नहीं बताया कि पादरी की मौत तुरंत हो गई या इलाज के दौरान. इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच गहरा शोक देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में, उस भयानक हमले के बाद एक महिला श्रद्धालु को बेतहाशा चिल्लाते हुए सुना जा सकता है: "फादर, फादर... एम्बुलेंस बुलाइए!" हालांकि, मेडिकल सेवाएं उनकी जान नहीं बचा सकीं.

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