G20 Summit: हाथ मिलाया, लगे गले, फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर जानें मोदी-मैक्रों के बीच हुई क्या बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन (PM Modi In G20 Summit) से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतरिक्ष, ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा हुई. पीएम मोदी ने मैक्रों से मुलाकात के दौरान फ्रांस इस साल की शुरुआत में पेरिस में ओलंपिक खेलों और पैरालिंपिक की सफल मेजबानी के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति की सराहना भी की.

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अपने मित्र राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलना हमेशा बेहद खुशीभरा होता है. कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, AI और ऐसे अन्य भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे, हमने इस बारे में भी बात की. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देश लोगों के बीच रिश्तों को बढ़ने के लिए भी मिलकर काम करेंगे."

It is always a pleasure to meet with Prime Minister @NarendraModi, as our partnership with India is both rich and multifaced.



We reviewed the progress on the initiatives launched during my State visit last January, as well as key international issues. pic.twitter.com/WSatqfqout