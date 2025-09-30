Breaking
News
फिलीपींस में आया 6.9 की तीव्रता का भूकंप, फिलहाल सुनामी का खतरा नहीं
फिलीपींस में एक जोरदार भूकंप आने की खबरें हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, स्थानीय समयानुसार रात करीब 10 बजे मध्य फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया. भूकंप फिलीपींस में पालोमपोन के पश्चिम में, पानी के अंदर आया और इससे स्थानीय स्तर पर सुनामी आने के अलावा भारी झटकों से नुकसान भी हो सकता है. भूकंप 11 किलोमीटर की गहराई पर आया. प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है.
यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.
