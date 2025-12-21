विज्ञापन
Haryana में Rohtak के निकट रिक्टर पैमाने पर 3.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रबिवार दोपहर Rohtak में Haryana के निकट रिक्टर पैमाने पर 3.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Rohtak:

एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र Rohtak, Haryana, India से 17 किलोमीटर दक्षिणपूर्व (SE) में था. भूकंप भारतीय समयानुसार 12:13 PM बजे सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में आया.

भूकंप के झटके निम्नलिखित इलाकों में महसूस किए गए:

