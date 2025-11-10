विज्ञापन
एक घड़ी की कीमत ₹156 करोड़! गोल्ड से भी ज्यादा महंगी क्यों है यह स्टील वॉच? 82 साल पहले इस कंपनी ने बनाया

दुनिया में सबसे महंगी कलाई घड़ी के रूप में इसका रिकॉर्ड 2017 में टूटा था जब हॉलीवुड स्टार पॉल न्यूमैन की रोलेक्स डेटोना इससे आगे निकल गई थी, जिसने 17.8 मिलियन डॉलर कमाए थे.

  • पाटेक फिलिप की स्टेनलेस स्टील की कलाई घड़ी 1943 में बनी थी और अब 17.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है
  • इस मॉडल के कुल 280 घड़ी बनीं, जिनमें से केवल चार स्टेनलेस स्टील की हैं, बाकी सोने की हैं
  • नीलामी में यह घड़ी साढ़े नौ मिनट में ही पांच पार्टियों के बीच लगी बोली में बिक गई है
पाटेक फिलिप की कलाई घड़ी आज से 9 साल पहले यानी 2016 में हुई नीलामी में 11 मिलियन डॉलर से अधिक में बेची गई थी. वह दुनिया की सबसे महंगी कलाई घड़ी में एक बन गई थी. अब इसी घड़ी ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है. नीलामीकर्ता फिलिप्स ने रविवार को बताया कि अब यह घड़ी नई नीलामी में $17.6 मिलियन (लगभग 156 करोड़ रुपए) में बिकी है, जो एक नया रिकॉर्ड है. 

न्यूज एजेंसी एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार यह घड़ी 1943 में बनाई गई थी और इसका प्रोडक्ट नाम पाटेक फिलिप परपेचुअल कैलेंडर क्रोनोग्रफ़ रेफरेंस 1518 है. इस मॉडल में कुल 280 घड़ी बनी है लेकिन इनमें से केवल 4 घड़ी स्टेनलेस स्टील की है, बाकी सब सोने की. सोने से बनी दूसरी घड़ी की तुलना में स्टेनलेस स्टील की घड़ी की अधिक मांग है और इसी कारण नीलामी में इसकी कीमत भी सबसे अधिक है. जिस घड़ी की अभी नीलामी हुई है, उसे चारों स्टेनलेस स्टील वाली घड़ियों में सबसे पहले बनाया गया था.

दुनिया में सबसे महंगी कलाई घड़ी के रूप में इसका रिकॉर्ड 2017 में टूटा था जब हॉलीवुड स्टार पॉल न्यूमैन की रोलेक्स डेटोना इससे आगे निकल गई थी, जिसने 17.8 मिलियन डॉलर कमाए थे. इसके बाद 2019 में पटेक फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम ने इसे पीछे छोड़ दिया, जो 31 मिलियन डॉलर में बिका. लेकिन बीते विकेंड हुई निलामी के बाद इस स्टेनलेस स्टील 1518 की बिक्री ने "अब तक की सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कलाई घड़ियों में से एक" के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत कर दी है. नीलामीकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है.

फिलिप्स ने कहा कि इस घड़ी की नीलामी में साढ़े नौ मिनट से भी कम समय लगा, जिसमें पांच पार्टियों ने बोली लगाई. अंततः टेलीफोन से बोली लगाने वाली एक पार्टी को यह घड़ी बेच दी गई. जिनेवा के एक होटल में इस नीलामी को देखने के लिए कई जाने-माने कलेक्टर, डीलर और घड़ी निर्माता कमरे में मौजूद थे.

