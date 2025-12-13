धुरंधर देखने सिनेमाघर बार-बार जा रहे राज कुंद्रा, बताया इस बार सास और साली के साथ देखी रणवीर सिंह की फिल्म

बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा ने एक बार फिर फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति को फिल्म इतना पसंद आ रही है कि वह इसे देखने के लिए थिएटर में बार-बार जा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि इस बार अपनी सास और साली के साथ रणवीर सिंह, संजय दत्त, सारा अर्जुन और अक्षय खन्ना की धुरंधर को दूसरी बार देखा. 'धुरंधर' फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे लेकर फैन्स से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ भी जुट रही है.

सास और साली के साथ देखी 'धुरंधर'

राज कुंद्रा ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) लिखा, 'दूसरी बार 'धुरंधर' देखी, इस बार सा और साली के साथ. वाह... रिपीट वैल्यू अनरियल है. आदित्य धर और पूरी टीम को सलाम. खासकर मेरे भाई मुकेश छाबड़ा को शाउटआउट, क्या कमाल की कास्टिंग की है. ट्रूली वेल डन धुरंधर.' राज कुंद्रा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Watched Dhurandhar for the second time this time with my mother-in-law and sister-in-law. And wow… the repeat value is unreal. Hats off to @AdityaDharFilms Aditya (Dhuran)Dhar and the entire team 👏 A special shoutout to my brother @CastingChhabra Mukesh Chhabra what stellar… — Raj Kundra (@onlyrajkundra) December 13, 2025

क्या है धुरंधर की कहानी?

'धुरंधर' रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे सितारे हैं. फिल्म की भारत के स्पाई की पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों को नेस्तानाबूद करने की है.

धुरंधर का बजट और कलेक्शन

'धुरंधर' का बजट लगभग 280 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. पहले हफ्ते में ही भारत में 218 करोड़ नेट कलेक्शन कर चुकी 'धुरंधर' ने विश्वव्यापी स्तर पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. अब नौवें दिन तक भारत नेट कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है, जबकि ग्लोबल ग्रॉस 380 करोड़ से ऊपर हो चुका है. ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म आसानी से 500 करोड़ क्लब में एंट्री लेगी.