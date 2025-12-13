विज्ञापन

धुरंधर देखने सिनेमाघर बार-बार जा रहे राज कुंद्रा, बताया इस बार सास और साली के साथ देखी रणवीर सिंह की फिल्म

राज कुंद्रा ने परिवार के साथ दूसरी बार थिएटर में रणवीर सिंह की धुरंधर देखी. सास और साली संग फिल्म का मजा लिया और आदित्य धर व मुकेश छाबड़ा की तारीफ की.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर देखने सिनेमाघर बार-बार जा रहे राज कुंद्रा, बताया इस बार सास और साली के साथ देखी रणवीर सिंह की फिल्म
राज कुंद्रा बार-बार देख रहे धुरंधर

बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा ने एक बार फिर फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति को फिल्म इतना पसंद आ रही है कि वह इसे देखने के लिए थिएटर में बार-बार जा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि इस बार अपनी सास और साली के साथ रणवीर सिंह, संजय दत्त, सारा अर्जुन और अक्षय खन्ना की धुरंधर को दूसरी बार देखा. 'धुरंधर' फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे लेकर फैन्स से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ भी जुट रही है. 

सास और साली के साथ देखी 'धुरंधर'

राज कुंद्रा ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) लिखा, 'दूसरी बार 'धुरंधर' देखी, इस बार सा और साली के साथ. वाह... रिपीट वैल्यू अनरियल है. आदित्य धर और पूरी टीम को सलाम. खासकर मेरे भाई मुकेश छाबड़ा को शाउटआउट, क्या कमाल की कास्टिंग की है. ट्रूली वेल डन धुरंधर.' राज कुंद्रा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

क्या है धुरंधर की कहानी?

'धुरंधर' रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे सितारे हैं. फिल्म की भारत के स्पाई की पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों को नेस्तानाबूद करने की है.

धुरंधर का बजट और कलेक्शन

'धुरंधर' का बजट लगभग 280 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. पहले हफ्ते में ही भारत में 218 करोड़ नेट कलेक्शन कर चुकी 'धुरंधर' ने विश्वव्यापी स्तर पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. अब नौवें दिन तक भारत नेट कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है, जबकि ग्लोबल ग्रॉस 380 करोड़ से ऊपर हो चुका है. ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म आसानी से 500 करोड़ क्लब में एंट्री लेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood Celebrities Watch Dhurandhar, Dhurandhar Box Office Collection, Raj Kundra Watches Dhurandhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com