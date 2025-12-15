'धुरंधर' के शोर में यूट्यूब की किंग बनी 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2', एक्शन और ड्रामा का कॉकटेल 354 मिलियन के पार

भोजपुरी सिनेमा की बात हो और दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में भले उनका जलवा उतना न दिखता हो, लेकिन बिहार, यूपी और पूर्वांचल में उनकी फैन फॉलोइंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं है. यही वजह है कि जब उनकी फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी 2' यूट्यूब पर आई, तो उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि लोग हैरान रह गए. ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी बन चुकी है और इसके व्यूज का आंकड़ा सीधे करोड़ों में पहुंच गया है. वैसे भी धुरंधर के इस शोर में अगर आप कुछ देसी देखना चाहते हैं तो यह एक्शन ड्रामा एकदम परफेक्ट वॉच है.

354 मिलियन व्यूज ने बनाया नया रिकॉर्ड

दिनेश लाल यादव निरहुआ की 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2' को अब तक 354 मिलियन यानी 35 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. ये आंकड़ा बताता है कि निरहुआ बड़े पर्दे पर भले ही अपना जलवा ना दिखा पाते हों, लेकिन यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी गई भोजपुरी फिल्मों के मामले में वो कई बॉलीवुड स्टार्स को पीछे छोड़ चुके हैं.

यूट्यूब से पहले इन शहरों में रिलीज हुई थी फिल्म

'निरहुआ हिंदुस्तानी 2' को पहले 12 मई 2017 में बिहार, झारखंड और नेपाल में बड़े पर्दे पर यानी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जिसके बाद फिल्म को 26 नवंबर साल 2017 में ही यूट्यूब पर रिलीज किया गया. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. फिल्म की कहानी और गाने भी फैंस को खूब पसंद आए.

निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फुल मूवी

'निरहुआ हिंदुस्तानी 2' में भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी दिनेश लाल यादव निरहुआ, संचिता बनर्जी और आम्रपाली दुबे लीड रोल में हैं. 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2' को मंजुल ठाकुर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में म्यूजिक छोटे बाबा और मधुकर आनंद ने दिया है, जबकि लिरिक्स प्यारे लाल यादव, श्याम देहाती, आजाद सिंह और संतोष पुरी ने लिखे हैं.

फिल्मों के अलावा इस टीवी शो में भी दिखे निरहुआ

निरहुआ केवल फिल्मों में ही नजर नहीं आते हैं. दिनेशलाल यादव साल 2012 में टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 6 में बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे. हालांकि शो में उनका सफर कुछ खास नहीं रहा था और वो जल्दी बाहर हो गए थे. शोबिज की दुनिया के अलावा निरहुआ राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं.