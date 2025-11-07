पेरिस में ऐतिहासिक कब्रों के बगल में दफन होना है तो सरकार दे रही ऑफर, चुकानी होगी ये कीमत

फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थानीय प्रशासन एक नया ऑफर लेकर आया है. अब पेरिस के लोगों को महान अमेरिकी सिंगर द डोर्स के जिम मॉरिसन, लेखक ऑस्कर वाइल्ड और प्रसिद्ध फ्रांसीसी सिंगर एडिथ पियाफ सहित इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों के बीच दफन होने का मौका दिया जा रहा है. यहां आप मरने के पहले फेमस लोगों की कब्र के बगल में दफन होने के लिए अपनी कब्र चुन सकते हैं. पेरिस में अधिकारियों ने बीते सोमवार को एक लॉटरी शुरू की, जिसमें 30 कब्रों को बेचा जा रहा है- पेरे-लाचाइज कब्रगाह में 10, मोंटपर्नासे कब्रगाह में 10 और मोंटमार्ट्रे कब्रगाह में 10.

पेरिस शहर में यह तीनों- पेरे-लाचाइज, मोंटपर्नासे और मोंटमार्ट्रे भीड़भाड़ वाले कब्रिस्तान हैं लेकिन नया ऑफर अलग है. प्रत्येक कब्रिस्तान में मरम्मत की जरूरत वाले दस ग्रेवस्टोन को €4,000 (लगभग 4 लाख रुपए) में पेश किया जा रहा है. लेकिन शर्त यह है कि खरीदार इन ग्रेवस्टोन की मरम्मत कराएंगे और उनके बगल में खुद के दफन होने के लिए भूखंड प्राप्त करेंगे.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पेरिस काउंसिल ने कहा कि यह स्कीम मृतकों का सम्मान करने और निवासियों को शहर के भीतर दफनाने का मौका देने के बीच "एक समझौता प्रस्तुत करती है". काउंसिल ने कहा कि वर्तमान में पेरिस शहर के बॉर्डर के भीतर कब्रिस्तानों में बहुत कम दफन होने की जमीन (भूखंड) उपलब्ध हैं, जिनमें से ज्यादातर कब्रिस्तान 20वीं सदी की शुरुआत से भरे हुए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार शहर के प्रशासन और लोगों को उम्मीद है कि यह नया कार्यक्रम प्रसिद्ध कब्रिस्तानों के भीतर स्मारकों को रिस्टोर करने में मदद करेगा. खास बात यह है कि पेरिस के यह कब्रिस्तान भी वहां दफन होने वालों के कारण लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गए हैं. आवेदन केवल उन लोगों के लिए खुले हैं जो वर्तमान में पेरिस में रहते हैं.