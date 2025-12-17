वर्ल्ड चैंपियन टीम में चुनी गई ऑलराउंडर वैष्णवी ग्वालियर पहुंची, बोली- 'श्रीलंका को मुश्किल में डालूंगी'  

T20 Series match: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हाल में चयनित ग्वालियर की बेटी वैष्णवी शर्मा बुधवार को गृह नगर ग्वालियर पहुंची. ऑलराउंडर क्रिकेटर वैष्णवी का गृहनगर में जोरदार स्वागत हुआ. बल्ले और गेंदबाजी के जरिए विपक्षी टीम के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार वैष्णवी शर्मा श्रीलंकाई टीम के साथ आगामी सीरीज में भारतीय टीम से खेलेंगी.

21 दिसंबर से भारत और श्रीलंका टीम के बीच शुरू हो रहे टी20 सीरीज में भारतीय महिला टीम श्रीलंकाई टीम से भिड़ेंगी. द्विपक्षीय टी सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुनी गईं ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा एक ऑल राउंडर हैं, जो गेंदबाजी के साथ-साथ बल्ले से भी विपक्षी टीम के दांत खट्टे करेंगी.

शानदार गेंदबाज वैष्णवी शर्मा एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं

गौरतलब है ग्वालियर में आगामी T-20 सीरीज भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाएगी. एक शानदार गेंदबाज वैष्णवी शर्मा एक ऑलराउंडर क्रिकेटर के रूप में जानी जाती है, जो गेंद के साथ-साथ बल्लेबाजी से भी जौहर दिखाती है. आगामी 21 दिसंबर से शुरू हो रहे टी20 सीरीज में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ भारतीय महिला टीम में चुना गया है.

'जिन्हें टीवी पर देखा, उनके कभी साथ खेलने का था सपना'

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने चयन पर वैष्णवी ने कहा कि, उन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है. वैष्णवी ने बताया कि, उन्हें यहां पहुंचने में काफी मेहनत करनी पड़ी. हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि जिन्हें मैं टेलीविजन स्क्रीन पर देखा था अब उनके साथ खेलने का उनका सपना पूरा होगा.

भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली T-20 सीरीज में चुनी गईं वैष्णवी एक शानदार गेंदबाज हैं और गेंद के साथ-साथ बल्लेबाजी से भी जौहर दिखाने के लिए जानी जाती है. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय महिला टीम के लिए चुना गया है.

'मैं अपने प्रदर्शन से श्रीलंकाई टीम को मुसीबत में डालूंगी'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी वैष्णवी शर्मा ने कहा कि टी20 मुकाबले में श्रीलंका को पराजित करके मुकाबला अपने नाम करेगा. वैष्णवी ने कहा कि सीनियर खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ मैच खेलने का मौका मिल रहा है, यह उनके लिए बड़े गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने प्रदर्शन से श्रीलंकाई टीम को मुसीबत में डालूंगी.

