पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने देश के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों को किया खारिज, जानें क्या कहा

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने देश के नेतृत्व में किसी भी बदलाव की अटकलों को खारिज किया है और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अपदस्थ किए जाने की अफवाहों को पूरी तरह से झूठा करार दिया. उन्होंने इन्हें सरकार एवं प्रतिष्ठान दोनों के खिलाफ बताया है. जुलाई में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलने लगी थीं कि राष्ट्रपति जरदारी से पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और सेना प्रमुख शीर्ष पद संभाल सकते हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ऐसे दावों का खंडन किया था.

जंग मीडिया समूह के स्तंभकार सुहैल वराइच ने शनिवार को प्रकाशित लेख में दावा किया कि सेना प्रमुख ने ब्रसेल्स में हाल में हुई एक बैठक के दौरान इस मामले पर उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की थी. पिछले हफ्ते अमेरिका की यात्रा से लौटने पर मुनीर कुछ समय के लिए बेल्जियम में रुके थे.

"बदलाव की खबरें झूठी"

वराइच ने कहा, “बातचीत राजनीति से शुरू हुई, खासकर उन अफवाहों पर कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को बदलने की कोशिश की जा रही है. फील्ड मार्शल मुनीर ने साफ तौर पर कहा कि बदलाव की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं.”

उन्होंने सेना प्रमुख के हवाले से कहा, “इस (अफवाह) के पीछे ऐसे तत्व हैं, जो सरकार और सेना दोनों का विरोध करते हैं और राजनीतिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं.” लेख में दावा किया गया है कि मुनीर ने ब्रसेल्स की सभा में अपनी महत्वाकांक्षाओं का भी जिक्र किया और कहा, “ईश्वर ने मुझे देश का रक्षक बनाया है. मुझे इसके अलावा किसी और पद की इच्छा नहीं है.”