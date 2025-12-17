अमेरिकी संसद में गूंजा दक्षिण एशियाई आतंक का मुद्दा, खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान-अफगानिस्तान से 'लोन वुल्फ' हमलों की चेतावनी

World News: अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क, विशेष रूप से ISIS और अल-कायदा, एक बार फिर अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन रहे हैं. नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक जोसेफ केंट के अनुसार, अफगानिस्तान में अस्थिरता के कारण ये समूह फिर से फल-फूल रहे हैं और अब पारंपरिक हमलों के बजाय 'प्रेरणा आधारित' डिजिटल कट्टरपंथ का सहारा ले रहे हैं.

सेल अटैक नहीं, डिजिटल कट्टरपंथ

अमेरिकी खुफिया आकलन अब एक चौंकाने वाला बदलाव दिखा रहा है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऐतिहासिक रूप से जुड़े आतंकी समूह अब हमले के तरीकों को बदल रहे हैं. NCTC निदेशक केंट ने बताया कि वे अब ऑनलाइन प्रचार (Online Propaganda), एन्क्रिप्टेड संचार (Encrypted Communications) और वैचारिक संदेशों (Ideological Messaging) पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में हिंसा को प्रेरित करना है, जिसमें अमेरिकी धरती भी शामिल है.

नए 'लोन वुल्फ' हमले

केंट ने नई रणनीति को विस्तार से समझाते हुए कहा, 'हम जो नई आतंकी रणनीति अधिक से अधिक देख रहे हैं, वह बहुत सुनियोजित सेलुलर हमलों से हटकर... प्रेरणात्मक पद्धति (Inspirational Methodology) की ओर बढ़ रही है.' इसका मतलब यह है कि विदेशी आतंकी समूहों द्वारा डिजिटल माध्यमों से कट्टरपंथी बनाए गए व्यक्ति, बिना किसी प्रत्यक्ष ऑपरेशनल कमांड के, अमेरिका के भीतर ही स्वतंत्र रूप से हमले करने में सक्षम हो रहे हैं. इसे ही 'लोन वुल्फ' अटैक कहा जाता है.

FBI ने भी की 'लोन वुल्फ' खतरे की पुष्टि

FBI नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच ऑपरेशंस के निदेशक माइकल ग्लाशीन ने भी इस खतरे को मजबूती से हाइलाइट किया. उन्होंने कहा कि ISIS और अल-कायदा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आज भी अमेरिकी होमलैंड के लिए सबसे तात्कालिक खतरों में से एक हैं, भले ही हमले अकेले काम करने वाले हमलावरों द्वारा किए जाएं. ग्लाशीन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी वे लोग हैं जो मुख्य रूप से अमेरिका के भीतर ही स्थित और हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाए गए हैं. उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्तियों को "ISIS और अल-कायदा जैसे विदेशी आतंकवादी संगठनों द्वारा हिंसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है.'

वीटिंग प्रक्रिया में चूक का गंभीर मामला

जोसेफ केंट ने दक्षिण एशिया मूल के खतरों को अफगानिस्तान से अमेरिकी निकासी के बाद की वीटिंग (सुरक्षा जांच) विफलताओं से भी जोड़ा. उन्होंने सदन को बताया कि अमेरिकी एजेंसियों ने आपातकालीन कार्यक्रमों के तहत देश में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है, जिनके बाद में आतंकवादी संगठनों से संबंध पाए गए. केंट के अनुसार, 'ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में उनके ISIS और अल-कायदा जैसे जिहादी समूहों से संबंधों के कारण हमारे देश में कभी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती.'

गंभीर सुनवाई में तीखी राजनीतिक तकरार

हालांकि सुनवाई की शुरुआत दक्षिण एशिया से जुड़े आतंकी खतरों पर हुई थी, लेकिन जल्द ही यह राजनीतिक टकराव में बदल गई. भारतीय-अमेरिकी सांसद श्री थानेदार और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के बीच आव्रजन प्रवर्तन को लेकर तीखी नोकझोंक हुई. थानेदार ने नोएम पर सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने आव्रजन प्रवर्तन और अदालत के आदेशों के अनुपालन पर कांग्रेस को गुमराह किया है. थानेदार ने कड़े शब्दों में कहा, 'सेक्रेटरी नोएम, आपने उस दिन मेरे सामने शपथ लेकर झूठ बोला था.'

नोएम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डीएचएस सभी संघीय अदालती आदेशों का पालन करता है और उसने कभी भी किसी अमेरिकी नागरिक को हिरासत में नहीं लिया है. यह बहस उस समय और तेज हो गई जब थानेदार ने गुस्से में कहा, 'मैं आपके झूठ से तंग आ चुका हूं. अमेरिकी लोग सच्चाई की मांग करते हैं,' और पूछा कि क्या उन्हें बर्खास्त न किए जाने पर वह इस्तीफा देंगी. नोएम ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा, 'मैं आपके इस्तीफे के लिए कहने को अपने काम के समर्थन के रूप में मानूंगी.'

ये भी पढ़ें:- 'अगर मैं पीता तो...', ट्रंप ने क्यों कहा कि उनमें है 'एडिक्टिव पर्सनैलिटी'? जानिए इस बयान का पूरा मतलब