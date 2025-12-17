धुरंधर देखकर आया पाकिस्तानी हो गया इमोशनल, बोला- इंडिया वालों मजा आ गया

Dhurandhar Pakistani reaction: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' रिलीज के साथ ही अपनी दमदार स्पाई स्टोरी और बड़े स्केल के लिए चर्चा में है, लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक पाकिस्तानी दर्शक की प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर खास ध्यान खींचा है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में यह शख्स खुद को कराची (Dhurandhar Karachi viewer reaction) में पला-बढ़ा बताता है और फिल्म के कई किरदारों व नामों को अपने बेहद करीब महसूस करता है. वह कहता है कि फिल्म में दिखाए गए कई नाम और जगहें ऐसी हैं, जिन्हें वह बचपन से सुनता आया है. इसके बावजूद वह फिल्म को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि सिनेमा के तौर पर देखता है.

ये भी पढ़ें:-डिफेंडर को औकात दिखा दी...गांव की दादी ने डेढ़ करोड़ की SUV का किया ऐसा हाल, लोगों की फटी आंखें

'मैं बॉलीवुड का बड़ा फैन हूं' (Dhurandhar movie review)

वीडियो में वह साफ शब्दों में कहता है, 'मैं बॉलीवुड और सिनेमा का बड़ा फैन हूं. धुरंधर एक अच्छी फिल्म है, इसे एक आर्ट फॉर्म की तरह देखना चाहिए.' उसके मुताबिक, फिल्म का म्यूजिक, स्क्रीनप्ले और कलाकारों की परफॉर्मेंस इसे और भी असरदार बनाती है. रणवीर सिंह से लेकर बाकी कलाकारों तक, सभी ने अपनी-अपनी भूमिकाओं में जान डाल दी है.

ये भी पढ़ें:-होटल में पत्नी को दोस्त के साथ पकड़ा, रोते हुए पति बोला- 15 साल की शादी में मैंने...

धुरंधर फिल्म रिव्यू (India-Pakistan conflict film)

पाकिस्तानी शख्स यह भी मानता है कि फिल्म में एक बार फिर पाकिस्तान को दुश्मन के रूप में दिखाया गया है, जो भारत-पाकिस्तान के बीच पुराने तनाव को दर्शाता है, लेकिन इसके बावजूद वह एक अहम बात कहता है, 'अगर देशों के लेबल हटा दिए जाएं, तो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ गलत करना बस गलत ही होता है.' उसके मुताबिक, कुछ सीन ऐसे हैं जो असहज कर देते हैं, दुखी करते हैं, लेकिन यही सिनेमा की ताकत है. वह मानता है कि अगर कोई घटना सच्चाई के करीब है, तो वह व्यक्तिगत स्तर पर चोट पहुंचा सकती है, लेकिन उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया (How Social Media Reacted)

इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने कमेंट किया, 'मैं मानवता का प्रशंसक हूं.' एक यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तानी भाइयों की यह सोच दिल जीत रही है.' कई लोगों ने इस ईमानदार रिव्यू को सराहा और कहा कि सच सरहदों से बड़ा होता है. यह प्रतिक्रिया इसलिए भी खास है क्योंकि आज के समय में जब सोशल मीडिया पर नफरत जल्दी फैलती है, वहां ऐसी संतुलित और मानवीय सोच उम्मीद जगाती है.

ये भी पढ़ें:-बोरे से बैग बनाकर ग्राहकों को लगाया चूना...लड़के ने एक झटके में कमा लिए हजारों रुपये

धुरंधर की कहानी और बॉक्स ऑफिस धमाल (Dhurandhar Plot and Box Office Collection)

धुरंधर में रणवीर सिंह ने हमजा नाम के भारतीय जासूस का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान के लयारी इलाके में घुसकर आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है. फिल्म में आईएसआई से जुड़े एंगल को भी दिखाया गया है. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 10 दिनों में भारत में 350 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. धुरंधर ने संजू, पीके और सैयारा जैसी बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें:-100 साल पुराने घर की दीवार में छिपा था खुफिया दरवाजा, खोलते ही कपल के उड़ गए होश