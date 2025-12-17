विज्ञापन

क्या होता है डेथ सेल? जिसमें बंद हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, बेटों ने किया दावा

Imran Khan Death Cell: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद हैं, अब उनके दोनों बेटों ने आरोप लगाया है कि इमरान को बेहद बुरे हालात में रखा गया है.

क्या होता है जेल का डेथ सेल (AI Generated Image)
Imran Khan Death Cell: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और जेल में उनके साथ होने वाले बर्ताव को लेकर पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा है. इमरान का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके साथ जेल में क्रूरता की जा रही है. अब इमरान खान के बेटे ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम को आदियाला जेल की डेथ सेल में रखा गया है. साथ ही कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि वो अब कभी भी अपने पिता को नहीं देख पाएंगे. ऐसे में सवाल है कि आखिर जेल का डेथ सेल क्या होता है और इसमें कैदियों को किस तरह से रखा जाता है. 

इमरान के बेटों ने किया ये दावा

स्काई न्यूज के एक प्रोग्राम 'द वर्ल्ड विद यल्दा हकीम' में इमरान खान के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान खान ने अपने पिता को लेकर कई चीजें बताईं. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 से जेल में बंद अपने पिता से उनकी पिछले कई महीनों से बात नहीं हुई है. उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को एक डेथ सेल में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां उन्हें पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है और हालात काफी बदतर हैं. इमरान के बेटों ने कहा कि उनके पिता ऐसे कैदियों के बीच हैं जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं. इससे पहले इमरान खान की बहनों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. 

जेल से कितना अलग होता है डिटेंशन सेंटर? जानें इसमें कैसे रखे जाते हैं लोग

कितनी खतरनाक है आदियाला जेल?

पाकिस्तान की आदियाला जेल को यहां की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है. इस जेल में कुख्यात कैदियों को रखा जाता है. इस बात को लेकर कुछ भी साफ नहीं है कि पाकिस्तान की इस जेल में डेथ सेल बने हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अखबारों ने इसे लेकर कई खुलासे किए हैं, जिनमें एक ये भी था कि यहां कैदियों के लिए जले हुए डीजल में नॉनवेज बनाया जाता है. साथ ही इस जेल में कैदियों को कई तरह की बीमारियां भी होती हैं. 

क्या होता है डेथ सेल?

अब सवाल है कि ये डेथ सेल क्या होता है. दरअसल डेथ सेल किसी भी जेल की वो काल कोठरी होती है, जहां कैदियों को सख्ती से रखा जाता है. आमतौर पर ऐसे सेल में धूप तक नहीं आती है और कुछ भी सुविधाएं नहीं होती हैं. यहां कैदियों को पूरी तरह से आइसोलेट रखा जाता है, यानी उन्हें किसी से बात नहीं करने दी जाती और वो कई महीनों या सालों तक किसी से मिल भी नहीं पाते हैं. इसी अकेलेपन के चलते कई कैदियों की दिमागी हालत भी खराब होने लगती है. आमतौर पर फांसी की सजा का इंतजार कर रहे कैदियों को ऐसी सेल में रखा जाता है. 

