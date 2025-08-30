पाकिस्तान भारत के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से समग्र वार्ता के लिए तैयार: डार

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से समग्र बातचीत के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने ज़ोर दिया कि 'पाकिस्तान बातचीत के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं.'

उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'पाकिस्तान अपने दीर्घकालिक रुख के अनुरूप जम्मू-कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से समग्र वार्ता के लिए तैयार है.'

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ केवल पाक के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा. समग्र वार्ता 2003 में शुरू की गई थी, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ पाकिस्तान पर शासन कर रहे थे. इसमें आठ घटक शामिल थे, जिनमें दोनों देशों के बीच सभी विवादास्पद मुद्दे शामिल थे. वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के बाद बातचीत पटरी से उतर गई और उचित रूप में बहाल नहीं हो पाई.

हालिया संघर्ष के बारे में डार, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, ने दावा किया कि सक्रिय कूटनीति के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के रुख को स्वीकार किया गया और मान्यता दी गई.

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए. आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे.

एक सवाल पर डार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के साथ संघर्ष में हवा और जमीन पर अपनी ताकत साबित की. उन्होंने चेतावनी दी कि 'किसी भी उकसावे' का पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा.