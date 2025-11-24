पाकिस्तान के FC हेडक्वॉर्टर पर आत्मघाती हमला, 3 हमलावर ढेर, पूरे इलाके की घेराबंदी

- पेशावर में फेडरल कांस्टेबुलरी मुख्यालय पर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया और खुद को गेट पर उड़ा लिया है
- धमाके के बाद फायरिंग भी हुई जिसमें दो आतंकवादी मारे गए और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है
- पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले का जवाब दिया जा रहा है और इलाके की घेराबंदी जारी है
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में फेडरल कांस्टेबुलरी (एफसी) के मुख्यालय पर सुसाइड हमला हुआ है. खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी जुल्फिकार हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि पेशावर के सदर में फेडरल कांस्टेबुलरी मुख्यालय में दो आत्मघाती बम विस्फोट हुए हैं. एक विस्फोट मुख्य द्वार पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ. आतंकवादियों के एफसी मुख्यालय में प्रवेश करने की संभावना है और गोलीबारी चल रही है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अभी 3 हमलावर ढेर कर दिए गए हैं.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि दो आतंकवादी मारे गए हैं और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है.
पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला... धमाके के बाद इलाका हुआ धुंआ-धुआं #Pakistan pic.twitter.com/5xa9k5hTGn— NDTV India (@ndtvindia) November 24, 2025
पाकिस्तान में फेडरल कांस्टेबुलरी एक सिविलियन पैरामिलिट्री फोर्स है. इसे मूल रूप से फ्रंटियर कांस्टेबुलरी कहा जाता था, लेकिन इसका नाम जुलाई में पाक सरकार ने बदल दिया था. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस फोर्स का मुख्यालय एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में, एक सैन्य छावनी (कैंट एरिया) के करीब स्थित है.
गौरतलब है कि पाकिस्तान में विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है. नवंबर 2022 में तहरीक-ए-तालिबान (पाकिस्तान) द्वारा सरकार के साथ सीजफायर समाप्त करने और सुरक्षा बलों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों पर हमला करने की कसम खाने के बाद आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है.
यह भी पढ़ें: अमेरिका में बेघरों की फौज बना रहे थे दो लड़के! दूसरे देश पर कब्जे, 'सेक्स स्लेव' बनाने की खतरनाक थी प्लानिंग
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं