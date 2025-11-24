अमेरिका में बेघरों की फौज बना रहे थे दो लड़के! दूसरे देश पर कब्जे, 'सेक्स स्लेव' बनाने की खतरनाक थी प्लानिंग

अमेरिका के इन दो युवकों की उम्र केवल 20 और 21 साल की है लेकिन इनकी प्लानिंग ऐसी थी कि उसे सुनकर बड़े से बड़े इंसान की रूह कांप जाए. अमेरिका के टेक्सास में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि इन दोनों ने हैती देश के एक द्वीप पर कब्जा करने की साजिश रची थी, इनमें से एक ने हथियारों से हमले की ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिकी सेना में शामिल होने की भी योजना बनाई, उनका लक्ष्य बेघरों की सेना खड़ी करके उस द्वीप सभी पुरुषों को मारना और महिलाओं और बच्चों को सेक्स के लिए इस्तेमाल करना था.

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राज्य टेक्सास के पूर्वी जिले में अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार, डलास क्षेत्र के रहने वाले 21 वर्षीय गेविन रिवर वीजेनबर्ग और 20 वर्षीय टान्नर क्रिस्टोफर थॉमस को गिरफ्तार किया गया है. बीते गुरुवार को दोनों पर विदेशी देश में हत्या, जानलेवा चोट या अपहरण की साजिश का आरोप लगाया गया. उन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी बनाने का भी आरोप लगाया गया, उन्होंने एक नाबालिग को सेक्सुअल एक्ट में शामिल होने के लिए मनाया था.

रिपोर्ट के अनुसार टेक्सास के फेडरल कोर्ट में दायर एक मामले में दोनों पर बेघरों को भर्ती करने, एक सेलबोट खरीदने और हैती के गोनवे द्वीप पर कब्जा करने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है. इस द्वीप पर लगभग 87,000 लोग रहते हैं. यह लगभग 290 वर्ग मील (751 वर्ग किलोमीटर) वर्ग मील में फैला है और हिस्पानियोला के आसपास का सबसे बड़ा द्वीप है.

दर्ज अभियोग के अनुसार, दोनों ने अगस्त 2024 से जुलाई तक साजिश पर काम किया. वो पूरी तैयारी कर रहे थे, वो हथियारों और गोला-बारूद पर रिसर्च कर रहे थे और सैनिकों जैसी राइफलें खरीदने की योजना बना रहे थे. अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों व्यक्तियों ने हैती की क्रियोल भाषा सीखने की कोशिश की. वीजेनबर्ग ने कथित तौर पर ट्रेनिंग लेने के लिए डलास के आसपास एक फायर एकेडमी में दाखिला लिया. यह ट्रेनिंग उसके लिए हमले में उपयोगी होती लेकिन वह इस कोर्स से बाहर हो गया. फिर उसने कथित तौर पर थाईलैंड की यात्रा की और वहां नाव सीखने की योजना बनाई. लेकिन कोर्स इतना महंगा था कि कभी भी उसमें दाखिला नहीं लिया.

वहीं थॉमस जनवरी में अमेरिकी वायु सेना में भर्ती हुआ और उसने वीजेनबर्ग को एक सोशल मीडिया मैसेज में बताया कि वह प्लानिंग के अनुसार हमले को आगे बढ़ाने के लिए सेना में शामिल हुआ है. अभियोग में कहा गया है कि वायु सेना में रहते हुए, थॉमस ने वाशिंगटन, डी.सी. में बेघर लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती में मदद करने के लिए अपना असाइमेंट भी बदल लिया.

दोनों युवकों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि वे कोर्ट में यह आरोप स्वीकार नहीं करेंगे. थॉमस के वकील जॉन हेल्म्स ने कहा, "उन्होंने कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की." चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में दोषी पाए जाने पर दोनों को 30 साल तक की जेल और साजिश के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

