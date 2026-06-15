पाकिस्तान के इस शहर में 'हवा' का बिल भर रही जनता, खाना बनाने से पहले 15 मिनट खुला छोड़ना पड़ता है बर्नर

World News Today: पाकिस्तान के पेशावर और सिंध प्रांत के हैदराबाद में इन दिनों भारी गैस संकट (Pakistan Gas Crisis) पैदा हो गया है. हालात इतने खराब हैं कि पाइपलाइन से गैस की बजाय 15-20 मिनट तक सिर्फ हवा निकलती है. इसके बावजूद मीटर तेजी से घूमता रहता है और आम जनता को बिना गैस इस्तेमाल किए 'हवा' का भारी-भरकम बिल चुकाना पड़ रहा है.

'24 में से सिर्फ 9 घंटे गैस की सप्लाई'

हैदराबाद और आसपास के इलाकों में सुई गैस (Sui Gas) कंपनी ने सप्लाई के लिए रोजाना 9 घंटे का समय तय किया है. नियमों के मुताबिक सुबह, दोपहर और रात को 3-3 घंटे गैस आनी चाहिए. लेकिन असलियत में इस तय समय पर भी गैस नहीं आती. जिन इलाकों में सप्लाई आती भी है, वहां प्रेशर इतना कम होता है कि खाना पकाना नामुमकिन हो जाता है. महिलाओं का कहना है कि उन्हें पाइपलाइन से गैस आने का इंतजार करना पड़ता है. गैस चेक करने के लिए 15 मिनट तक बर्नर खुला छोड़ना पड़ता है ताकि पहले पाइप में फंसी हवा बाहर निकल सके.

लतीफाबाद के एक निवासी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, 'हम अपने गैस बिलों में हवा के लिए पैसे चुका रहे हैं. परिवार के लिए एक समय का खाना पकाने की खातिर हमें घंटों किचन में जूझना पड़ता है.'

ब्लैक में बिक रहा LPG सिलेंडर कीमतें आसमान पर

पाइपलाइन वाली गैस (Sui Gas) की किल्लत के चलते पेशावर में अचानक LPG सिलेंडरों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इसका सीधा फायदा मुनाफाखोर और व्यापारी उठा रहे हैं. सरकारी दामों की बात करें तो वर्तमान में एक किलो LPG गैस की कीमत 300 (पाकिस्तानी रुपये) है. लेकिन ब्लैक मार्केट में से 400 से 550 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेका जा रहा है. बढ़ती शिकायतों के बाद स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी शुरू जरूर की है, लेकिन कीमतों पर अभी तक कोई लगाम नहीं लगी है.

संकट के बीच इन चीजों की बढ़ी डिमांड

गैस की इस भारी किल्लत ने लोगों की लाइफस्टाइल को भी पूरी तरह से बदल दिया है. अब पाकिस्तानी अवाम मजबूरन महंगे विकल्पों की तरफ जा रही है. बाजारों में अब इलेक्ट्रिक स्टोव, इंडक्शन कुकटॉप, सिरेमिक कुकर और सोलर ओवन की बिक्री में भारी उछाल आया है. इसके अलावा लोग भारी लोहे के सिलेंडरों की जगह हल्के और जंग-रोधी फाइबरग्लास वाले LPG सिलेंडर भी धड़ल्ले से खरीद रहे हैं.

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