भारत को छोड़ अलग गुट बनाएगा बांग्लादेश? पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाने पर यूनुस के सलाहकार ने क्या कह दिया

क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी भारत को घेरने की कोशिश में एक अलग क्षेत्रीय संगठन बनाने जा रहे हैं? पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बाद बांग्लादेश में विदेश मामलों के सलाहकार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं. बांग्लादेश के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूनुस सरकार में एक तरह से विदेश मंत्री की भूमिका निभा रहे मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश के लिए भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ एक क्षेत्रीय समूह में शामिल होना रणनीतिक रूप से संभव है. खास बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करना नेपाल या भूटान के लिए संभव नहीं होगा.

रिपोर्ट के अनुसार विदेश मामलों के सलाहकार ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "यह हमारे (बांग्लादेश के लिए) रणनीतिक रूप से संभव है... (लेकिन) नेपाल या भूटान के लिए भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ एक समूह बनाना संभव नहीं है."

पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश बना रहे अलग समूह- इशाक डार का दावा

पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में 'इस्लामाबाद कॉन्क्लेव' में कहा था कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को शामिल करते हुए एक नया क्षेत्रीय समूह बनाया जा रहा है. क्षेत्र के भीतर और बाहर के देशों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार भी किया जा सकता है. अब तौहीद हुसैन ने कहा कि डार ने "कुछ कहा है, और शायद किसी बिंदु पर इसमें कुछ प्रगति देखी जा सकती है." उन्होंने आगे कहा कि उनके पास कोई और टिप्पणी नहीं है क्योंकि उन्हें केवल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है.

करीब आ रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश

अगस्त में डार ने बांग्लादेश का दौरा किया था. यह पिछले 13 साल में पहली बार किसी पाक पीएम का बांग्लादेश दौरा था. इसके अलावा पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भी हाल के महीनों में कई बैठकें की हैं. दरअसल पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही दोनों देशों बहुत करीब आ गए हैं.

