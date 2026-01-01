विज्ञापन
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला, घायल शख्स को किया आग के हवाले

खोकोन दास पर उपद्रवियों ने धारदार हथियारों से हमला किया. ये हमला उस वक्त किया गया जब वह अपने घर जा रहे थे. दिल दहलादेने वाली यह घटना बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में 31 दिसंबर की देर रात हुई.

बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला, घायल शख्स को किया आग के हवाले
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला. (फाइल फोटो)
  • बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में 31 दिसंबर की देर रात हिंदू व्यक्ति खोकोन दास पर भीड़ ने हमला कर दिया.
  • खोकोन दास पर धारदार हथियारों से हमला किया गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया.
  • इस हमले में खोकोन दास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.
बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स पर भीड़ ने हमला कर उन्हें आग के हवाले कर दिया. इस हमले में खोकोन दास (50) नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. बताया जा रहा है कि हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया. खोकोन दास जब अपने घर वापस लौट रहे थे इसी दौरान उग्र भीड़ ने उनपर हमला कर दिया. बांग्लादेश में अबतक तीन हिंदुओं की हत्या कर दी गई है.

15 दिनों में चार हिंदुओं को बनाया निशाना

18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी. 24 दिसंबर को अमृत मंडल की मॉब लिचिंग करके हत्या कर दी गई. कुछ दिन पहले बजेंद्र विस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई.अब खोकोन दास को निशाना बनाया गया है.

अब खोकोन दास को घायल कर आग के हवाले किया

दिल दहलादेने वाली यह घटना बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में 31 दिसंबर की देर रात हुई.

दीपू दास की हत्या कर पेड़ से लटकाकर जलाया

सबसे पहले मयमनसिंह जिले के भालुका में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले 27 साल के दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाकर भीड़ ने निशाना बनाया. अफवाह उड़ाई गई कि दीपू ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इसके बाद रात करीब 9 बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ ने दीपू को दबोचा, बेरहमी से पीटकर जान ले ली. भीड़ इतने पर भी नहीं रुकी. दीपू को बीच रास्ते पर एक पेड़ से बांधकर जला दिया गया.

अमृत मंडल को पीट-पीटकर मार डाला

दीपू की हत्या के एक हफ्ते बाद राजबाड़ी जिले के पांगशा में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. अमृत कुछ दोस्तों के साथ रात के समय शाहीदुल के घर गया था. अचानक वहां लोगों ने डाकू-डाकू का शोर मचाया. जिसके बाद भीड़ ने अमृत को पकड़ लिया, उसके साथी भागने में सफल रहे. उग्र भीड़ ने अमृत को लात-घूंसे और डंडे बरसाकर अधमरा कर दिया, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों से HRCBM चिंतित

 बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है. इन बढ़ते हमलों को लेकर ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज (एचआरसीबीएम) भी गंभीर चिंता में है.  संगठन के मुताबिक, रंगपुर जिले के गंगाचरा उपजिला स्थित अलदादपुर गांव में 27 और 28 जुलाई को उग्र भीड़ ने कम से कम 21 हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया, लूटपाट की और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया.

मानवाधिकार संगठन ने बताया कि एक 17 वर्षीय हिंदू लड़के ने कथित रूप से इस्लाम के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. हालांकि, इसके बाद भीड़ ने पूरे इलाके में उत्पात मचाया.

