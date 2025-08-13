अमेरिका की जमीं से मुनीर ने अलापा है परमाणु अटैक वाला राग, अब ट्रंप सरकार ने यह सफाई दी

पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की लगातार दूसरी अमेरिका की यात्रा के बाद, वाशिंगटन ने फिर से पुष्टि की है कि भारत और पाकिस्तान, दोनों के साथ उसके संबंध में कोई बदलाव नहीं होगा. उसके राजनयिक (डिप्लोमेट) "दोनों देशों को लेकर प्रतिबद्ध" हैं. पाकिस्तान के नए नए फील्ड मार्शल बने मुनीर ने दो महीने में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान परमाणु अटैक की गीदड़भभकी दी और "आधी दुनिया" को अपने साथ लेकर डूबने की बात कही. इस तरह की टिप्पणियां अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ दी गई पहली सार्वजनिक परमाणु धमकियां थीं.

अमेरिका के विदेश विभाग की ब्रीफिंग में बोलते हुए, विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भारत-पाकिस्तान युद्धविराम में अमेरिका की भूमिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को दोहराया और कहा कि यह वाशिंगटन के लिए "बहुत गर्व" का क्षण था कि वह "संभावित तबाही को रोकने में शामिल" था.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान और भारत के साथ हमारा अनुभव था, जब संघर्ष हो रहा था, तो वह काफी भयानक रूप ले सकता था. जो कुछ हो रहा था उसकी प्रकृति को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तत्काल चिंता व्यक्त की थी."

ब्रूस ने कहा, "हमने फोन कॉल की प्रकृति और हमलों को रोकने के लिए किए गए काम का जिक्र किया, कुछ स्थायी बनाने के लिए पार्टियों को एक साथ लाया. यह बहुत गर्व का क्षण है कि सेक्रेटरी रुबियो, उपराष्ट्रपति वेंस और इस देश के शीर्ष नेता (ट्रंप) उस संभावित तबाही को रोकने में शामिल थे."

नोट- भारत सरकार ने बार बार अमेरिका के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर में कोई भी भूमिका निभाई है.

यह पूछे जाने पर कि क्या आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ हालिया मुलाकात के बाद, अमेरिका "पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के संबंधों की कीमत पर" पाकिस्तान को सहायता और हथियारों की बिक्री बढ़ाएगा, ब्रूस ने कहा कि "दोनों देशों के साथ अमेरिका के संबंध अपरिवर्तित- अच्छे हैं. राजनयिक दोनों देशों के लिए प्रतिबद्ध हैं."

उन्होंने मंगलवार को इस्लामाबाद में स्थापित अमेरिका-पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी वार्ता के बारे में भी बात की और कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नवीनतम दौर की वार्ता के दौरान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की. अमेरिका और पाकिस्तान ने आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की."

उन्होंने कहा, "क्षेत्र और दुनिया के लिए, अमेरिका का उन दोनों देशों के साथ काम करना अच्छी खबर है और यह एक ऐसे भविष्य को बढ़ावा देगा जो फायदेमंद होगा."

गौरतलब है कि मुनीर ने दो महीने से भी कम समय में दूसरी बार अमेरिका का दौरा किया है. यह दूसरी यात्रा जून में ट्रंप के साथ एक निजी लंच के बाद हुई है. मुनीर अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकों के लिए रविवार को वाशिंगटन पहुंचे थे.

