पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की कोशिश, रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने दो ट्रेनों को बम से उड़ाने की कोशिश की, इनमें जाफ़र एक्सप्रेस भी शामिल है. यह वही ट्रेन है, जिस पर इस साल मार्च में हमला कर 400 यात्रियों को बंधक बना लिया गया था. जाफ़र एक्सप्रेस और बोलान मेल पर इस साल कई बार हमले हो चुके हैं. ये जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से सामने आई है.

ये भी पढ़ें-इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की जेल, क्या है तोशाखाना केस, जिसमें कोर्ट ने सुनाई सजा

बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कोशिश

अधिकारियों ने शनिवार जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध आतंकवादियों ने अक्सर निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस समेत दो ट्रेनों पर हमला करने की कोशिश में बम विस्फोट किए, जिससे रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए और रेल सेवाएं बाधित हो गईं.

बम विस्फोट से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त

क्वेटा के एसएसपी शाहिद नवाज के मुताबिक, शुक्रवार को मुश्काफ में एक बम विस्फोट से करीब तीन फीट रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि दश्त इलाके में हुए एक अन्य विस्फोट से और ज्यादा नुकसान हुआ. SSP ने कहा कि दोनों ही घटनाओं में, जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल यात्री ट्रेनें निशाने पर थीं. विस्फोटों की वजह से मुख्य रेलवे लाइन पर पटरियों को नुकसान पहुंचने से रेल सेवाएं बाधित हो गईं.

सभी ट्रेनों के लिए किए जा रहे विशेष सुरक्षा उपाय

एसएसपी शाहिद नवाज ने कहा कि शनिवार से क्वेटा से पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के लिए यात्री ट्रेनों के कार्यक्रम की पुष्टि से पहले सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की जाएगी. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और क्वेटा से बाहर जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं.