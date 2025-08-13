वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे... सिंधु के पानी पर तिलमिला रहे शहबाज की भारत को धमकी

ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों शिकस्त झेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा. पाक सेना प्रमुख मुनीर और बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को सिंधु समझौते पर धमकी दी है. शहबाज शरीफ ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी. शरीफ ने कहा, ‘‘मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते.''उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो "आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा."

पाकिस्तान की धमकियों का सिलसिला

शहबाज शरीफ का यह बयान अकेला नहीं है. हाल के महीनों में पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक बयानबाजी और धमकियों का सिलसिला तेज हो गया है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए परमाणु हमले की धमकी दी थी. मुनीर की इस धमकी पर भारत ने सख्त जवाब दिया था. अब दुनियाभर में मुनीर के बयान की चर्चा हो रही है. मुनीर ने अमेरिका में कहा, “अगर हमें लगा है कि हम तबाह होने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी तबाही के रास्ते पर ले जाएंगे.” मुनीर ने यह भी दावा किया कि अगर भारत ने पानी को रोका तो पाकिस्तान भारतीय बांध को मिसाइलों से हमला कर नष्ट कर देगा.

बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी धमकी

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत को युद्ध की चेतावनी दी. सिंध सरकार के एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिलावल ने कहा, “अगर भारत सिंधु समझौते को बहाल नहीं करेगा तो यह उनके इतिहास, संस्कृति, और सभ्यता पर हमला है.” उन्होंने दावा किया कि भारत की जल नीति आक्रामक है और यह पाकिस्तान को पानी से वंचित करने की साजिश है. बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के लोग भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और “छह दरियों को वापस ले सकते हैं.” सोमवार को सिंधी संत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पर एक समारोह में बिलावल ने कहा, “अगर युद्ध हुआ, तो हम मोदी सरकार को संदेश देंगे कि हम किसी हाल पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं.”

पाकिस्तान की धमकी पर भारत का जवाब

पाकिस्तान की इन धमकियों का भारत ने कड़ा जवाब दिया है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की आदत है. भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.” भारत ने यह भी कहा कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां पाकिस्तान की परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की सेना जब भी अमेरिका से समर्थन पाती है, तो वह आक्रामक रुख अपनाने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर है और सेना ही वहां की सत्ता की असली नियंता है. भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी नीतियों को आतंकवाद और आक्रामक बयानबाजी के दबाव में नहीं बदलेगा.

ऑपरेशन सिंदूर में मात खा चुका है पाकिस्तान

पाकिस्तान को भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी, इसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का यह दौर नया नहीं है, लेकिन जब से भारत ने सिंध समझौते को स्थगित किया है तब से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है. जहां भारत साफ कर चुका है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते. इसका मतलब है कि जब तक पाकिस्तानी आतंकी भारत में आतंक फैलाना बंद नहीं करते, तब तक ये संधि बहाल नहीं की जाएगी. भारत का रुख साफ है कि वह किसी भी ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा. सिंधु नदी की बूंदें अब केवल पानी की बूंदें नहीं रहीं, वे दोनों देशों के बीच एक नए युद्ध का कारण बन सकती हैं.

Think Harder