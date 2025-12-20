विज्ञापन
इमरान खान के बेटों ने पिता को लेकर लगाए संगीन आरोप, पाकिस्तान सरकार ने दिया कुछ ऐसा जवाब

अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से इमरान खान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं. फिलहाल वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं.

  • पाकिस्तान सरकार ने कहा कि यदि इमरान खान के बेटे देश में आते हैं तो वे पिता से जेल में मिल सकते हैं
  • गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि सुलेमान और कासिम खान को पिता से मिलने पर कोई रोक नहीं है
  • इमरान खान के बेटे लंदन में रहते हैं और उन्होंने कई महीनों से अपने पिता से मुलाकात नहीं की है
पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे यदि देश में आते हैं, तो उनके जेल में बंद अपने पिता से मिलने पर ‘कोई रोक' नहीं है, बशर्ते वे देश की यात्रा करें. खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारियों ने खान से मुलाकातों पर अचानक इस आधार पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिए हैं कि मिलने वाले इन मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं. इस कदम के बाद उनके परिवार और पार्टी सदस्यों ने जेल में उनकी स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है.

गृह राज्य मंत्री ने दिया बयान

गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘सुलेमान खान और कासिम खान के अपने पिता इमरान खान से रावलपिंडी की अडियाला जेल में मिलने पर कोई रोक नहीं है.''सुलेमान और कासिम वर्तमान में लंदन में रहते हैं. दोनों खान के पहले विवाह से हुए बेटे हैं और उनकी मां ब्रिटिश टेलीविजन की मशहूर हस्ती जेमिमा गोल्डस्मिथ हैं.

बेटों ने क्या कहा

इस हफ्ते की शुरुआत में स्काई न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में दोनों भाइयों ने कहा था कि उन्हें डर है कि वे शायद जेल में बंद अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएंगे. इसके कुछ दिन बाद ही चौधरी का यह बयान आया है. खान भाइयों ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक से, जो अगस्त 2023 से जेल में हैं, महीनों से न तो मुलाकात की है और न ही बात की है. वे उनकी सुरक्षा और कुशलक्षेम को लेकर चिंतित हैं.

एकांत कारावास पर क्या

चौधरी ने कहा, ‘‘अगर सुलेमान और कासिम पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन करते हैं, तो हम उन्हें वीजा दे देंगे. हम उन्हें अपने पिता से मिलने से नहीं रोकेंगे, इसलिए यह दुष्प्रचार बंद होना चाहिए कि पाकिस्तानी सरकार पिता-पुत्रों की मुलाकात में बाधा डाल रही है.'' उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि खान को दिन में 23 घंटे एकांत कारावास में रखा जाता है. पीटीआई नेता के बेटों ने साक्षात्कार में दावा किया है कि उनके पिता को जेल में एकांतवास में रखा जा रहा है और उन्होंने इसे ‘यातना की स्पष्ट रणनीति' करार दिया. अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से इमरान खान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं.

