हिटलर के उदय से अमेरिका के परमाणु हमले तक… नास्त्रेदमस की वो 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां जो सच हो गईं

Nostradamus Predictions: नास्त्रेदमस ने आज से 470 साल पहले ऐसी कई भविष्यवाणी की थी जो कई मौकों पर सच साबित हुई है.

हिटलर के उदय से अमेरिका के परमाणु हमले तक… नास्त्रेदमस की वो 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां जो सच हो गईं
Nostradamus Predictions: नास्त्रेदमस ने आज से 470 साल पहले ऐसी कई भविष्यवाणी की थी
  • नास्त्रेदमस ने फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत की भविष्यवाणी पहेलियों वाली चौपाई में की थी जो सच साबित हुई
  • उन्होंने 1666 में लंदन की भीषण आग का संकेत दिया था जिसे बीस तीन छः के रूप में पहेली में लिखा गया था
  • नास्त्रेदमस ने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के उदय की भविष्यवाणी की थी जो यूरोप में बड़ी सेना को आकर्षित करेगा
क्या आपके मन में बार-बार ख्याल आता है कि भविष्य में क्या होने वाला है? अगर इस सवाल का जवाब हां में होगा तो आपने नास्त्रेदमस का नाम जरूर सुना होगा जिन्हें दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता माना जाता है. नास्त्रेदमस ने आज से करीब 470 साल पहले ऐसी कई भविष्यवाणियां की थीं जो कई मौकों पर सच साबित हुईं. मिशेल डी नास्त्रेदम के रूप में जन्मे नास्त्रेदमस 16वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक थे. लेकिन दुनिया ने उन्हें उनकी भविष्यवाणियों के लिए जाना. चलिए आपको बताते हैं नास्त्रेदमस की वो 5 भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई हैं.

1- फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत

स्काई हिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के हेनरी द्वितीय और नास्त्रेदमस एक दूसरे को अच्छे से जानते थे. नास्त्रेदमस ने एक बार एक लेटर में उन्हें 'फ्रांस का सबसे अजेय हेनरी राजा' कहकर संबोधित किया था. दुर्भाग्य से केवल 40 वर्ष की आयु में हेनरी द्वितीय की दर्दनाक मौत हुई. कई लोगों का मानना ​​है कि इसकी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने पहले ही कर दी थी. नास्त्रेदमस पहेलियों वाली चौपाई में अपनी भविष्यवाणी करते थे. उन्होंने लिखा था कि "जवान शेर एक ही युद्ध में युद्ध के मैदान में बड़े शेर पर विजय प्राप्त करेगा; वह अपनी आंखों को एक सुनहरे पिंजरे में छेद देगा, दो घाव एक हो जाएंगे, और वह एक क्रूर मौत मर जाएगा."

हुआ भी कुछ ऐसा ही. शिकार और घुड़सवारी के शौकीन हेनरी की मौत कुछ ऐसे ही हुई. साल 1559 की गर्मियों में, उन्होंने एक शांति संधि का जश्न मनाने के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया. वहां एक युवा सैनिक के साथ खेल वाली लड़ाई के दौरान, उसका भाला टूट गया, जिसके छर्रे राजा की आंख और खोपड़ी में जा लगे और उनकी मौत हो गई.

2- लंदन की भीषण आग

स्काई हिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार नास्त्रेदमन से 1666 की लंदन की भीषण आग की भी भविष्यवाणी की थी. उन्होंने लिखा था, 'अच्छे लोगों का खून लंदन में गलती करेगा, बीस तीन छः की बिजली से जल गए, प्राचीन महिला अपने ऊंचे स्थान से गिर जाएगी, एक ही संप्रदाय के कई लोग मारे जाएंगे.'

बीस तीन छः का अर्थ 1666 निकाला गया क्योंकि 66 (20 x 3 + 6). हालांकि लंदन में भीषण आग बेकरी में लगी लौ से लगी थी, 'बिजली' से नहीं, और 'प्राचीन महिला' का क्या मतलब है? शायद लंदन ही? नास्त्रेदमस जिस तरह से बात कहते थे, उसके अनुसार यह भी यह एक पहेली है.

3- हिटलर का उदय

नास्त्रेदमन ने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के उदय की भी भविष्यवाणी की थी. नास्त्रेदमस ने लिखा था, 'यूरोप के पश्चिम की गहराइयों से गरीब लोगों के यहां एक छोटा बच्चा पैदा होगा.' और यह बच्चा क्या करता है? वह 'अपनी जीभ से... एक बड़ी सेना को आकर्षित करेगा' और उसकी प्रसिद्धि यूरोप से कहीं दूर तक फैल जाएगी.

4- हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला

नास्त्रेदमस ने लिखा था कि 'दो शहरों के भीतर ऐसे संकट होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए.' माना जाता है कि नास्त्रेदमस ने यह भविष्यवाणी जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के लिए की थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में परमाणु बमों से तबाह हो गए थे.

5- अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या

 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या को 20वीं सदी के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक माना जाता है. कई लोगों ने इस हत्या की भविष्यवाणी के किसी भी संकेत के लिए नास्त्रेदमस के पहेलियों को खंगाला और उन्हें मिला भी. नास्त्रेदमस ने लिखा था, 'ऊपर से, बुराई महान व्यक्ति पर गिरेगी.'  कैनेडी को एक स्नाइपर ने दूर से गोली मारी थी.

