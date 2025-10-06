विज्ञापन
इंदिरा गांधी की हत्या से 9/11 का हमले तक…  बाबा वेंगा की ये 6 भविष्यवाणियां हुईं सच

Baba Vanga predictions: 1996 में निधन के बावजूद, बाबा वेंगा का नाम उनकी भविष्यवाणियों के कारण सामने आता रहता है. जानिए उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हुई.

इंदिरा गांधी की हत्या से 9/11 का हमले तक…  बाबा वेंगा की ये 6 भविष्यवाणियां हुईं सच
Baba Vanga predictions: बाबा वेंगा की कौन सी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी
  • बाबा वेंगा ने 1969 में इंदिरा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी की थी जो अक्टूबर 1984 में सच हुई थी
  • उन्होंने 1989 में अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमले की भविष्यवाणी की थी जो 2001 में हुआ था
  • बाबा वेंगा ने 2022 में विश्व के कई बड़े शहरों में गंभीर सूखे और बाढ़ की भविष्यवाणी की थी
Baba Vanga predictions: अगर आपको कोई सुपरपावर पाना हो तो आप कौन सा पावर लेना चाहेंगे? आपमें से कुछ शायद सुपरमैन जैसा उड़ना चाहें तो कुछ हल्क जैसा पावरफुल होना चाहें. लेकिन एक ऐसा पावर और है जो आपमें से कई लोग पाना चाहेंगे– भविष्य देखना. है न? वैसे दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं और जब उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है तो लोगों को आश्चर्य होता है. भविष्य देखने वालों में दुनिया में अभी सबसे बड़ा नाम नास्त्रेदमस का माना जाता है. दूसरा नाम "बाल्कन की नास्त्रेदमस" कहीं जाने वालीं बाबा वेंगा का आता है. बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा की वो 6 बड़ी भविष्यवाणी जो सही साबित हुई.

1- इंदिरा गांधी की हत्या

स्काई हिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 1984 में अपने ही बॉडीगार्ड्स के हाथों इंदिरा गांधी की हत्या के कई साल पहले बाबा वेंगा ने उनकी हत्या की भविष्यवाणी की थी. रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर 1969 में बाबा वांगा को इंदिरा गांधी जी के बारे में एक स्वप्न आया. उन्होंने कहा, 'पोशाक उन्हें नष्ट कर देगी. मुझे धुएं और आग में एक नारंगी-पीली पोशाक दिखाई दे रही है. रिपोर्ट के अनुसार जिस दिन बॉडीगार्ड्स ने गोलियां चलाईं, उस दिन इंदिरा गांधी ने सचमुच भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई थी.

2- अमेरिका पर 9/11 का अलकायदा हमला

बाबा वंगा के कुछ तबाही वाली भविष्यवाणी- जैसे कि 2010 में शुरू होने वाला तीसरा विश्व युद्ध - सौभाग्य से सच नहीं हुई है. हालांकि अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों से संबंधित उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी (इस हमले के बारे में दावा किया जाता है कि नास्त्रेदमस ने भी इसकी भविष्यवाणी की थी). 'डरावना, डरावना!' उन्होंने कथित तौर पर 1989 में कहा था. 'स्टील बर्ड्स द्वारा हमला किए जाने के बाद अमेरिकी भाई गिर जाएंगे.' भेड़िये झाड़ी में चिल्ला रहे होंगे, और निर्दोषों का खून बह रहा होगा.' इन भविष्यवाणियों को मानने वालों के अनुसार, 'स्टील बर्ड्स' का अर्थ हाइजैक किए गए प्लेन से था, जबकि 'अमेरिकी भाई' ट्विन टावर्स थे. 

3- 2022 का सूखा और बाढ़

बाबा वेंगा भविष्यवाणी की था कि 2022 में दुनिया भर के बड़े शहर गंभीर सूखे और पानी की कमी से प्रभावित होंगे. यह कुछ हद तक सही भी साबित हुआ. ब्रिटेन ने 1935 के बाद से जुलाई में सबसे शुष्क साल का अनुभव किया है और सरकार ने आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 2022 को सूखे की घोषणा की. यूरोप के अन्य देश का भी यही हाल था. फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और कई अन्य देशों को रिकॉर्ड तोड़ सूखे और विनाशकारी जंगल की आग का सामना करना पड़ा.

4- कुर्स्क आपदा

1980 में, बाबा वेंगा ने कथित तौर पर भविष्यवाणी की थी कि, अगस्त 1999 में, कुर्स्क 'पानी से ढक जाएगा और पूरी दुनिया इसके लिए रोएगी'. यह कुछ हद तक सही भी साबित हुआ. अगस्त 2000 में रूसी परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क बैरेंट्स सागर में डूब गई. यह एक विनाशकारी दुर्घटना थी जिसमें पनडुब्बी में सवार सभी 118 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई और यह दुनिया भर में सुर्खियां बनी.


5- बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप का उदय

बाबा वेंगा ने कथित तौर पर भविष्यवाणी की थी कि 44वां अमेरिकी राष्ट्रपति एक ब्लैक होगा. हुआ भी यही. बराक ओबामा ने 44वें राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज डब्लू. बुश का स्थान लिया. इसके अलावा माना जाता है कि बाबा वेंगा ने ओबामा के उत्तराधिकारी के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के उद्भव की भविष्यवाणी भी की थी. 

6- अपनी खुद की मौत

यह 1990 के एक इंटरव्यू के अनुसार है उन्होंने कथित तौर कहा था कि वो 11 अगस्त 1996 की तारीख को इस नश्वर बंधन से मुक्त हो जाएंगी. वास्तव में यही हुआ. 

कौन थीं बाबा वेंगा?

सबसे पहले तो जान लीजिए कि बाबा वेंगा एक महिला थीं. उनको "बाल्कन की नास्त्रेदमस" के रूप में जाना जाता है. बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में साल 1911 में हुआ था. 12 साल की उम्र में ही एक बवंडर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके मानने वालों का कहना है कि इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी. उनकी उम्र 30 की भी नहीं हुई थी कि वो भविष्यवाणियों और उपचार करने में मशहूर हो गई थीं. ख्याति भी इतनी कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे.

