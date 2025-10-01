विज्ञापन
विशेष लिंक

तो 2025 में दुनिया में आएगी आर्थिक बदहाली? नास्त्रेदमस की डराने वाली भविष्यवाणी जानिए

Nostradamus Predictions: नास्त्रेदमस ने एडॉल्फ हिटलर के सत्ता में आने, अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों और Covid​​​​-19 महामारी जैसे कुछ आधुनिक युग की ऐसी भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई.

Read Time: 2 mins
Share
तो 2025 में दुनिया में आएगी आर्थिक बदहाली? नास्त्रेदमस की डराने वाली भविष्यवाणी जानिए
Nostradamus Predictions: नास्त्रेदमस ने 2025 के लिए 470 साल पहले की थी कई भविष्यवाणी

Nostradamus Predictions: कल क्या होगा? यह वह सवाल है जिसका जवाब शायद हर दूसरा इंसान जानना चाहेगा. कल की कहानी आज सुनाने को ही भविष्यवाणी करते हैं. जब बात भविष्यवाणियों की आती है तो सबसे पहले बात होती है दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता माने जाने वाले नास्त्रेदमस की. नास्त्रेदमस ने आज से 470 साल पहले ऐसी कई भविष्यवाणी की थी जो कई मौकों पर सच साबित हुई है. मिशेल डी नास्त्रेदम के रूप में जन्मे नास्त्रेदमस 16वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक थे. लेकिन दुनिया ने उन्हें उनकी भविष्यवाणियों के लिए जाना. 

क्या आपको पता है कि नास्त्रेदमस ने साल 2025 के लिए आर्थिक मोर्चे पर क्या भविष्यवाणी की है. चलिए हम आपको बताते हैं. साथ ही हम आपको नास्त्रेदमस की कहानी भी बताएंगे, उनकी कौन सी भविष्यवाणी सही साबित हुई है, यह भी बताएंगे.

2025 में आर्थिक बदहाली… नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सही साबित हो रही?

नास्त्रेदमस ने 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर पतन की भविष्यवाणी की थी. उनका मानना ​​था कि कुछ परिस्थितियां जनता के लिए गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर देंगी, जिससे बॉर्डर के पार व्यापक कठिनाई और अस्थिरता पैदा होगी. कई लोगों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है, यह भविष्यवाणी का सच होना ही है. जपान से अमेरिका तक, दुनिया के कई देशों में कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता का जीवन कठिन बना दिया है.

कौन थे नास्त्रेदमस?

नास्त्रेदमस का पूरा नाम मिशेल डी नास्त्रेदम था और वो 16वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक थे. हालांकि पूरी दुनिया में उनका नाम उनकी भविष्यवाणियों के लिए हुआ. उन्हें 1555 में छपी उनकी किताब लेस प्रोफेटिस (भविष्यवाणियां) के लिए जाना जाता है. इस किताब में 942 काव्यात्मक चौपाइयां शामिल हैं जिनकी वैश्विक घटनाओं के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है. उन्होंने एडॉल्फ हिटलर के सत्ता में आने, अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों और  Covid​​​​-19 महामारी जैसे कुछ आधुनिक युग की ऐसी भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई. 

यह भी पढ़ें: नास्त्रेदमस ने 2025 के लिए 470 साल पहले की थी यह भविष्यवाणी- विशाल एस्ट्रॉयड टकराएगा, फैलेगी जंग-महामारी…

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nostradamus, Nostradamus 2025, Baba Vanga
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com