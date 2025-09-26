नास्त्रेदमस ने 2025 के लिए 470 साल पहले की थी यह भविष्यवाणी- विशाल एस्ट्रॉयड टकराएगा, फैलेगी जंग-महामारी…

आज से 400-500 साल बाद क्या होगा, क्या आप इसकी भविष्यवाणी अभी कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब मुश्किल है क्योंकि उस वक्त दुनिया कैसी होगी, इसकी कल्पना करना भी कठिन है. लेकिन आज से 470 साल पहले दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता माने जाने वाले नास्त्रेदमस ने ऐसी कई भविष्यवाणी की थी जो कई मौकों पर सच साबित हुई है. मिशेल डी नास्त्रेदम के रूप में जन्मे नास्त्रेदमस 16वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक थे. लेकिन दुनिया ने उन्हें उनकी भविष्यवाणियों के लिए जाना.

उन्होंने एडॉल्फ हिटलर के सत्ता में आने, अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों और Covid​​​​-19 महामारी जैसे कुछ आधुनिक युग की ऐसी भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई. उन्हें 1555 में छपी उनकी किताब लेस प्रोफेटिस (भविष्यवाणियां) के लिए जाना जाता है. इस किताब में 942 काव्यात्मक चौपाइयां शामिल हैं जिनकी वैश्विक घटनाओं के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है.

चलिए आपको बताते हैं कि नास्त्रेदमस ने साल 2025 के लिए क्या भविष्यवाणियां की थीं.

इस साल रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत?

नास्त्रेदमस की 2024 की भविष्यवाणी में पूरे महाद्वीप में युद्ध जारी रहने की बात शामिल थी, लेकिन उनके पहेली वाले लेखन के अनुसार, 2025 में लंबे समय से चल रहे युद्धों में से एक का संभावित अंत हो सकता है. नास्त्रेदमस ने कहा कि युद्ध की थकावट के कारण, शायद 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए, दोनों पक्ष इसे छोड़ सकते हैं. हालांकि उनकी पहेलियों में यह भी संकेत निकाला गया है कि फ्रांस और तुर्की इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं.

प्लेग और युद्ध

नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है कि यह साल इंग्लैंड पर भारी पड़ेगा जो "क्रूर युद्धों" से घिरा होगा और "प्राचीन प्लेग" के प्रकोप का सामना करेगा जो "दुश्मनों से भी बदतर" होगा. चूंकि उनकी कोरोना महामारी की भविष्यवाणी सच हो गई है, इसलिए विशेषज्ञ इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लेतें.

पृथ्वी से क्षुद्रग्रह की टक्कर?

नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में एक विशाल क्षुद्रग्रह (एस्ट्रॉयड) पृथ्वी से टकरा सकता है, या ग्रह के इतना नजदीक आएगा कि खतरा पैदा हो जाए. हालांकि क्षुद्रग्रहों का पृथ्वी के करीब आना कोई नई घटना नहीं है. हर साल कई सौ क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरते हैं और उनमें से अधिकांश सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं.

ब्राजील में प्राकृतिक आपदाएं?

भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, जिसे नास्त्रेदमस "दुनिया का गार्डन" कहते हैं, को जलवायु परिवर्तन से जुड़े खाद्य संकट और भूस्खलन की गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: 2026 में शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में अमेरिका- रूस और चीन के लिए खूनी साल