एलियन, विश्व युद्ध और 'कयामत का दिन'... साल 2026 के लिए बाबा वेंगा की ये 5 भविष्यवाणियां डराती हैं

बस साल 2025 बीतने ही वाला है और 3 हफ्ते बाद ही नया साल आ जाएगा. साल 2026 को लेकर लोगों में नया उत्साह, नई उम्मीद और एक नया मौका है. वैसे आपमें से कई लोगों के जेहन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि आने वाले साल में क्या होगा. यह सटीक भविष्य किसी ने देखा तो नहीं लेकिन अगर मौका मिले तो कौन नहीं जानना चाहेगा. कल क्या होगा, इसका दावा आज ही करने को भविष्यवाणी कहा जाता है. दुनिया में अभी भविष्य देखने वालों में सबसे बड़ा नाम नास्त्रेदमस को माना जाता है तो दूसरा नाम "बाल्कन की नास्त्रेदमस" कहीं जाने वालीं बाबा वेंगा का आता है. वैसे अगर आप भविष्यवाणियों में यकीन करते हैं और आपको साल 2026 को लेकर बाबा वेंगा कि भविष्यवाणी बताएंगे तो एक बार को आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. 2026 के लिए बाबा वेंगा की कईं भविष्यवाणी एक डरावनी तस्वीर सामने रखती हैं.

2026 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

1- एक बड़ा वैश्विक संघर्ष ( कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं?)

बाबा वंगा ने 2026 में बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी की थी, जिसमें संभवतः दुनिया की प्रमुख शक्तियां शामिल होंगा. कथित तौर पर यह जंग पूरे महाद्वीपों में फैल जाएंगी. यदि यह सच है, तो वैश्विक भू-राजनीति और सुरक्षा पर इसके व्यापक प्रभाव होंगे. हालांकि, वेंगा की हर भविष्यवाणी की तरह यह भविष्यवाणी अस्पष्ट है कि कौन से देश इसमें शामिल होंगे, वास्तव में यह कब शुरू होगा.

2- जलवायु परिवर्तन

बाबा वेंगा के अनुसार, जलवायु परिवर्तन 2026 में दुनिया पर कहर बरपाएगा. अधिक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे. उनकी भविष्यवाणियों को मानने वाले उनके फॉलोअर्स का दावा है कि 2026 में प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी पर 7% से 8% भूभाग को बदल देंगी. यह इकोसिस्टम को तबाह कर देगा और दुनिया को हिला देगा.

3- कैश तंगी वाली आर्थिक तबाही

लैडबाइबल की रिपोर्ट के अनुसार, बाबा वांगा ने 2026 के लिए एक चरम वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की है. भविष्यवाणी के अनुसार 2026 में डिजिटल और फिजिकल, दोनों करेंसी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा. इससे कथित तौर पर 'कैश क्रश' हो जाएगा. ऐसे में संकट के कारण बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू का कमजोर होना और बाजार में तरलता में कमी जैसी घटनाएं हो सकती हैं. इससे चेन रिएक्शन शुरू होगा. एक संकट से दूसरा संकट पैदा होगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा. इसमें महंगाई, उच्च-ब्याज दरों और तकनीकी उद्योग में अस्थिरता जैसे संटक आ सकते हैं.

4- एलियन से पहली मुलाकात?

कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वांगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में इंसानों और एलियंस के बीच पहला संपर्क होगा. एक बड़ा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, शायद साल 2026 के नवंबर में. वैसे यह कोरी कल्पना लगती है और इस भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार या सत्यापन नहीं है.

5- गोल्ड की कीमतों में लगेगी खतरनाक आग

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल एक बड़ी आर्थिक समस्या के कारण सोने की कीमतें और आसमान छू जाएंगी. बता दें कि भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहले ही पहुंच गई हैं, जो 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है.

कौन थी बाबा वेंगा

पहले तो यह जान लीजिए कि बाबा वेंगा एक महिला थीं. उनको "बाल्कन की नास्त्रेदमस" के रूप में जाना जाता है. बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में साल 1911 में हुआ था. 12 साल की उम्र में ही एक बवंडर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके मानने वालों का कहना है कि इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी. उनकी उम्र 30 की भी नहीं हुई थी कि वो भविष्यवाणियों और उपचार करने में मशहूर हो गई थीं. ख्याति भी इतनी कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे.

यह भी पढ़ें: 2026 में दुनिया का खात्मा होगा शुरू? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में ‘कयामत के दिन' की डरावनी तस्वीर