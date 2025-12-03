Gold Price: 2026 में सोना सस्ता होगा या और महंगा? कितनी होगी सोने की कीमत? बाबा वेंगा ने कर दी ये भविष्यवाणी

सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं और लोग सबसे ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि 2026 में सोना कितना महंगा होगा? क्या रेट और बढ़ेंगे या थोड़ी राहत मिलेगी? इन्हीं सवालों के बीच अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में है. कहा जा रहा है कि 2026 में दुनिया को एक बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है, और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर जबरदस्त तरीके से दिखेगा.

भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 1.30 लाख रुपये के आसपास है, और अचानक इतनी तेज उछाल ने आम लोगों, निवेशकों और शादी की तैयारी कर रहे परिवारों में चिंता बढ़ा दी है. अब उम्मीद और डर दोनों बढ़ गए हैं कि आगे कीमतें कहां जाएंगी.

भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड पर, लोगों की चिंता बढ़ी

पिछले कुछ महीनों में भारत में सोने की कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं. रेट 1.23 लाख से 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुके हैं. यह लगातार बढ़ती कीमत लोगों के बजट पर असर डाल रही है.निवेशकों के लिए यह मजबूती पॉजिटिव है, लेकिन आम लोगों के लिए यह एक बड़ी चिंता बन चुकी है.

MCX पर गोल्ड में उछाल, रुपये की कमजोरी भी बड़ी वजह

MCX पर बुधवार को सोने का भाव 1,30,550 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.सुबह के ट्रेड में कीमत और ऊपर चली गई और सोना 1,30,641 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.रुपया भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड गिरावट पर है और 90.14 तक पहुंच गया, जिससे सोना भारत में और महंगा हो रहा है.

ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड की चमक बरकरार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना काफी मजबूत बना हुआ है. स्पॉट गोल्ड 4207 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा और अमेरिकी फ्यूचर में भी बढ़त देखने को मिली.दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं.अक्टूबर में 53 टन खरीद, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ी है.

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: 2026 में बड़ा आर्थिक संकट?

बाबा वेंगा को दुनिया Balkan Nostradamus कहती है. उनकी कई भविष्यवाणियां पहले भी सच होने का दावा किया जाता है.अब सोशल मीडिया पर वायरल एक दावा कहता है कि बाबा वेंगा ने 2026 में एक बड़ा आर्थिक संकट यानी "कैश-क्रैश" होने की बात कही थी.

इस संकट में बैंकिंग सिस्टम को भारी नुकसान हो सकता है.ऐसे माहौल में आमतौर पर लोग सोने जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है.

गोल्ड 2026 में कितना बढ़ सकता है? ये अनुमान वायरल

इन वायरल अनुमानों के मुताबिक, 2026 में सोने की कीमतें 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं.अगर ऐसा हुआ, तो भारत में सोने का भाव 1.63 लाख रुपये से 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है.यह अब तक का सबसे महंगा स्तर होगा.

Deutsche Bank की रिपोर्ट: 2026 में गोल्ड 5000 डॉलर प्रति औंस

एक नई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 तक गोल्ड की कीमत 5000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है.रिपोर्ट में तीन बड़ी वजहें बताई गईं जिसमें सेंट्रल बैंकों की लगातार गोल्ड खरीद,ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम और निवेशकों का गोल्ड में भरोसा बढ़ना शामिल हैं.यह सभी फैक्टर आगे कीमतों को और ऊपर ले जा सकते हैं.

सोना हमेशा से मुश्किल समय में सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन सिर्फ भविष्यवाणियों पर भरोसा करना सही नहीं है.अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो सोने में निवेश फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सही प्लानिंग जरूरी है.