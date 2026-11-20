नई दिल्ली. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने फ्लाई दुबई के पायलट स्मित मच्छार से जुड़े हवा में हुए हमले की जांच के सिलसिले में, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से कुछ दस्तावेज मांगे हैं और साथ ही कुछ लोगों से पूछताछ करने की अनुमति भी मांगी है. एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी उड़ान के ओमानी फर्स्ट ऑफिसर के “भारत से जुड़े किसी भी सुराग” की भी जांच करेगी. इस ऑफिसर ने उड़ान के दौरान कैप्टन मच्छार को चाकू मार दिया था, जो संभवतः विमान को हाईजैक करने या इजराइल जा रहे इस विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश थी.

यूएई को आपसी कानूनी सहायता का अनुरोध भेजा

एनआईए के महानिदेशक (डीजी) राकेश अग्रवाल ने कहा, “हमने पहले ही यूएई को आपसी कानूनी सहायता का अनुरोध भेज दिया है, जिसमें कुछ दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई हैं और साथ ही यूएई में मौजूद कुछ व्यक्तियों से पूछताछ करने की अनुमति भी मांगी गई है. इसलिए, हम उनकी ओर से जवाब का इंतजार कर रहे हैं.” यह अनुरोध ‘परस्पर विधिक सहायता संधि' (एमएलएटी) के तहत भेजा गया था; यह देशों के बीच एक ऐसा समझौता है, जिसके जरिए आपराधिक मामलों में एक-दूसरे की मदद ली जाती है. जांच के उद्देश्य की बात करें तो, उन्होंने कहा कि सह-पायलट के “ऑस्ट्रेलिया या शायद ब्रिटेन में भी” पढ़ाई करने से जुड़े कुछ मुद्दे हैं.

अग्रवाल ने यहां दो दिवसीय आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन के समापन पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, “वह किसके संपर्क में आया था? क्या उसके दोस्तों के दायरे में कोई ऐसा भारतीय है जो कहीं छिपा हो सकता है? तो, कई तरह के सवाल हैं. फिलहाल, मैं बस इतना ही बता सकता हूं. जैसे ही हमें यूएई से जांच को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेज या जानकारी मिलेगी, हम आगे की कार्रवाई करेंगे.”

एनआईए ने अक्टूबर में दर्ज किया मामला

आतंकवाद-रोधी एजेंसी एनआईए ने अक्टूबर में एक मामला दर्ज किया था, ताकि कैप्टन मच्छार पर उड़ान के दौरान हुए हमले के पीछे की बड़ी साजिश की जांच की जा सके और उसका पर्दाफाश हो सके.एनआईए की प्राथमिकी में “ओमानी फर्स्ट ऑफिसर” को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है. नौ अक्टूबर की प्राथमिकी के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को ‘फ्लाई दुबई' की उड़ान संख्या 1073 के ओमानी फर्स्ट ऑफिसर ने उड़ान के दौरान कैप्टन मच्छार को चाकू मार दिया. ऐसा लगता है कि यह विमान का अपहरण करने या उसे टकराने की साजिश थी.

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