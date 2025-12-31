केक, ड्रिंक्स, म्यूजिक, पटाखे... दुनिया के इस शहर में मन गया नया साल, 2026 के स्वागत में झूमे लोग

साल 2025 खट्टी-मिठी यादों के साथ खत्म होने है. भारत में रात 12 बजते ही नए साल लग जाएगा. जश्न की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. इस बीच दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं, जहां नए साल का जश्न शुरू हो चुका है. इन देशों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड भी शामिल है. ऑकलैंड में साल 2026 का आगाज हो चुका है. लोगों ने बहुत ही जोश और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया. इस दौरार ऑकलैंड के लोग म्यूजिक पर जमकर थिरके और खूब आतिजबाजी भी की.

ये भी पढ़ें- न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न, 2026 के स्वागत में झूमते दिखे लोग

ऑकलैंड का आसमान नए साल के मौके पर रोशनी में नहाया हुआ दिखाई दे रहा है.कोई केक काटकर जश्न बना रहा है तो कोई अपने फेवरेट ड्रिंक्स और म्यूजिक एंजॉय कर रहा है. बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर कोई अपने तरीके से जश्न में डूबा हुआ है. हो भी क्यों ना साल 2026 का इंतजार तो हर किसी को बेसब्री से है, नए सालका पहला सूरज देखने के लिए हर कोई बेताब है. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नया साल लग गया है, तो जश्न भी उतने ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. बार, रेस्टरॉ,पब से लेकर होटल तक, सबकुछ फुल हैं.

ऑकलैंड में मन रहा नए साल का जश्न

बता दें कि सबसे सबसे नए साल का स्वागत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में किया जाता है. जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तब ऑकलैंड में नए साल का आगाज हो चुका होता है, लोग जश्न मना रहे होते हैं.

ऑकलैंड में सबसे पहले होता है नया साल

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है. इसलिए यहां पर नए साल का जश्न सबसे पहले मनाया जाता है. नए साल के स्वागत के लिए फेमस स्काई टावर में जमकर लाइटिंग की जाती है. वहीं खूब आतिशबाजी होती है. इसके साथ ही हार्बर ब्रिज लाइट शो ता है, जिसमें ऑकलैंड हार्बर ब्रिज को वेक्टर लाइट्स से जगमगाया जाता है. यहां साउंड शो भी होता है.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का जश्न

वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल (2026) के स्वागत का जश्न बेहद शानदार तरीके से चल रहा है. सिडनी हार्बर पर इस रंगारंग नजारे को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग जुटे हैं. रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया है, जो आधी रात को होने वाले दुनिया के सबसे बड़े और मुख्य आतिशबाजी शो की एक झलक मात्र है.