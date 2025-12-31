केक, ड्रिंक्स, म्यूजिक, पटाखे... दुनिया के इस शहर में मन गया नया साल, 2026 के स्वागत में झूमे लोग

- न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है, लोग उत्साह से झूम रहे हैं.
- ऑकलैंड में नए साल के मौके पर आसमान रोशनी से जगमगाया, बच्चे और बुजुर्ग सभी जश्न में डूबे हुए हैं.
- सिडनी हार्बर में नए साल के स्वागत के लिए लाखों पर्यटक और स्थानीय लोग रंगारंग आतिशबाजी देख रहे हैं.
साल 2025 खट्टी-मिठी यादों के साथ खत्म होने है. भारत में रात 12 बजते ही नए साल लग जाएगा. जश्न की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. इस बीच दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं, जहां नए साल का जश्न शुरू हो चुका है. इन देशों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड भी शामिल है. ऑकलैंड में साल 2026 का आगाज हो चुका है. लोगों ने बहुत ही जोश और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया. इस दौरार ऑकलैंड के लोग म्यूजिक पर जमकर थिरके और खूब आतिजबाजी भी की.
ऑकलैंड का आसमान नए साल के मौके पर रोशनी में नहाया हुआ दिखाई दे रहा है.कोई केक काटकर जश्न बना रहा है तो कोई अपने फेवरेट ड्रिंक्स और म्यूजिक एंजॉय कर रहा है. बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर कोई अपने तरीके से जश्न में डूबा हुआ है. हो भी क्यों ना साल 2026 का इंतजार तो हर किसी को बेसब्री से है, नए सालका पहला सूरज देखने के लिए हर कोई बेताब है. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नया साल लग गया है, तो जश्न भी उतने ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. बार, रेस्टरॉ,पब से लेकर होटल तक, सबकुछ फुल हैं.
#WATCH | New Zealand's Auckland welcomes the #NewYear2026 with fireworks.— ANI (@ANI) December 31, 2025
(Source: TVNZ via Reuters) pic.twitter.com/vybFTrAjeR
ऑकलैंड में मन रहा नए साल का जश्न
बता दें कि सबसे सबसे नए साल का स्वागत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में किया जाता है. जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तब ऑकलैंड में नए साल का आगाज हो चुका होता है, लोग जश्न मना रहे होते हैं.
ऑकलैंड में सबसे पहले होता है नया साल
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है. इसलिए यहां पर नए साल का जश्न सबसे पहले मनाया जाता है. नए साल के स्वागत के लिए फेमस स्काई टावर में जमकर लाइटिंग की जाती है. वहीं खूब आतिशबाजी होती है. इसके साथ ही हार्बर ब्रिज लाइट शो ता है, जिसमें ऑकलैंड हार्बर ब्रिज को वेक्टर लाइट्स से जगमगाया जाता है. यहां साउंड शो भी होता है.
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का जश्न
वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल (2026) के स्वागत का जश्न बेहद शानदार तरीके से चल रहा है. सिडनी हार्बर पर इस रंगारंग नजारे को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग जुटे हैं. रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया है, जो आधी रात को होने वाले दुनिया के सबसे बड़े और मुख्य आतिशबाजी शो की एक झलक मात्र है.
