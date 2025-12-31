एक ड्रील मशीन से उड़ाए 315 करोड़! जर्मनी के ये चोर बड़े खतरनाक, हॉलीवुड मूवी देख पूरा बैंक कर दिया साफ

क्रिसमस और नए साल की छुट्टी चल रही थी, जर्मनी के लोग जमकर पार्टी कर रहे थे और तभी उन्हें पता चला कि चोरों के शायद जर्मनी के इतिहास में सबसे बड़े बैंक चोरी को अंजाम दे दिया है. 3000 से अधिक बैंक लॉकर में रखा उनका पैसा और जेवर चोरों ने सिर्फ एक ड्रील मशीन से साफ कर दिया है. चंद घंटे में 315 करोड़ के पैसे और जेवर चोरी कर लिए गए. पुलिस ने कहा है कि चोरों ने एकदम पेशेवर तरीके से यह डाका डाला है, हॉलीवुड मूवि ओशंस इलेवन को रियल लाइफ में सच कर दिखाया है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मंगलवार, 30 दिसंबर को कहा कि इन चोरों ने जर्मनी के इस बैंक के वॉल्ट रूम (जहां तिजोरी रखी होती है) को तोड़ने के लिए एक बड़ी ड्रील मशीन का इस्तेमाल किया और लगभग 35 मिलियन डॉलर (भारतीय करेंसी में लगभग 315 करोड़ रुपए) की नकदी, सोना और गहने चुरा लिए. जर्मनी के पश्चिमी शहर गेल्सेंकिर्चेन में मौजूद स्पार्कसे सेविंग बैंक में हुई इस डकैती में चोरों ने 3,000 से अधिक लॉकर तोड़ दिए.

रिपोर्ट के अनुसार चोर अभी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं, वहीं सैकड़ों परेशान बैंक कस्टमर अपनी संपत्ति की जानकारी की मांग करते हुए ब्रांच के बाहर जमा हो गए.

चोरों की नायाब चोरी

पुलिस के अनुसार, ये चोर एक पार्किंग गैरेज से बैंक के वॉल्ट रूम में घुस गए, जो जमीन के अंदर है यानी अंडरग्राउंड है. पुलिस को संदेह है कि ये चोर पूरे विकेंड अंदर ही रहें और लॉकरों को तोड़ते रहे. सोमवार तड़के जब फायर अलार्म बजा तब जाकर चोरी का पता चला और पुलिस को ड्रील मशीन से किए गए वॉल्ट में छेद का पता चला.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार से रविवार की रात के दौरान पार्किंग गैराज की सीढ़ियों पर कई लोगों को बड़े बैग ले जाते देखा गया था. CCTV कैमरों के फुटेज में एक काली ऑडी आरएस 6 को सोमवार सुबह पार्किंग गैराज से निकलते हुए देखा गया, जिसमें नकाबपोश लोग बैठे हुए थे. पुलिस ने पाया कि कार का लाइसेंस प्लेट चोरी किया हुआ है.

एक पुलिस प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि सेंधमारी को "वास्तव में बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया". इसकी तुलना बैंक हाइस्ट पर बनी फिल्म "ओशन्स इलेवन" से की गई है. पुलिस ने कहा कि बहुत प्लानिंग से इसे अजाम दिया गया है.

अब ग्राहकों को क्या मिलेगा?

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बैंक की तरफ से कहा गया है कि हर लॉकर में मौजूद सामान का €10,300 (लगभग 11 लाख रुपए) तक बीमा है. ग्राहकों से कहा गया है कि वे जांचें कि क्या उनके पास अपने खुद के इंश्योरेंस के जरिए और अधिक कवरेज है क्या.

