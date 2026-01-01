विज्ञापन
किरबिती आइलैंड की कहानी, जहां निकला साल का सबसे पहला सूरज, क्यों बदलना पड़ा इसका टाइम जोन?

Happy New Year 2026: कहीं रंग-बिरंगी आतिशबाजी से आसमान रोशन हुआ, तो कहीं सदियों पुरानी परंपराओं की गूंज सुनाई दी नए साल 2026 का इस्तकबाल दुनिया ने अपने-अपने अंदाज में किया...खुशी, दुआ और उम्मीद के साथ.

आतिशबाजी से अजान सी घंटियों तक...दुनिया ने कुछ यूं कहा 2026 को 'खुशआमदीद'

New Year celebrations world : दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने नए साल 2026 का आगाज किया. ऑकलैंड शहर में देश की सबसे ऊंची इमारत स्काई टॉवर से करीब पांच मिनट तक शानदार आतिशबाजी की गई. 240 मीटर ऊंचे टॉवर से लगभग 3,500 पटाखे छोड़े गए, जिसने आधी रात को आसमान को रौशन कर दिया.

हल्की बारिश के बावजूद ऑकलैंड पहला बड़ा शहर बना, जिसने 2026 का जश्न मनाया. हालांकि, खराब मौसम की चेतावनी के चलते नॉर्थ आइलैंड के कुछ स्थानीय कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.

ऑस्ट्रेलिया में जश्न और गम साथ-साथ (Australia New Year Celebrations)

न्यूजीलैंड के करीब दो घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नया साल शुरू हुआ. सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास भव्य आतिशबाजी ने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. हालांकि, हाल ही में हुए बॉन्डी बीच हमले की वजह से माहौल संवेदनशील रहा. आधी रात से पहले पीड़ितों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया और एकजुटता के प्रतीक दिखाए गए. कड़ी सुरक्षा के बीच यह जश्न अमन और इंसानियत का पैगाम देता नजर आया.

एशिया में परंपरा और आत्मचिंतन (Asia Welcomes New Year with Traditions)

जापान में नए साल का स्वागत ओमिसोका की रात 108 बार मंदिरों की घंटियां बजाकर किया गया. इसे आत्मशुद्धि और बुरी इच्छाओं के त्याग का प्रतीक माना जाता है. वहीं उत्तर और दक्षिण कोरिया में भी नए साल का आगाज ऐतिहासिक घंटाघरों और सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ हुआ. यहां आतिशबाजी से ज्यादा सांस्कृतिक अनुशासन और शांति पर जोर रहता है.

भारत में ठंड और उल्लास का संगम (India Welcomes New Year 2026)

भारत में भी 2026 का स्वागत जोश के साथ हुआ. दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद कनॉट प्लेस में भीड़ उमड़ी, जबकि मुंबई में मरीन ड्राइव पर लोग नए साल की पहली सुबह का जश्न मनाते दिखे. पहाड़ी इलाकों...शिमला और मनाली में बर्फ के बीच सैलानियों ने नए साल का लुत्फ उठाया. नया साल 2026 दुनिया के लिए नई उम्मीदें, नई दुआएं और नया हौसला लेकर आया है. चाहे आतिशबाजी हो या घंटियों की गूंज...हर जगह एक ही पैगाम है...अमन, तरक्की और बेहतर कल की चाह.

