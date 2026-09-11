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मरियम नवाज फिर विवाद में, बेटी से मिलने लंदन सरकारी जेट से चली गईं, विपक्ष उठा रहा सवाल

2019 में बने गल्फस्ट्रीम G500 विमान की कीमत लगभग 38 मिलियन से 42 मिलियन डॉलर (10 अरब रुपये से ज्यादा) बताई जाती है. जब से राज्य सरकार द्वारा इसे खरीदने की खबरें सामने आई हैं, तब से ही यह विमान चर्चा और जांच के घेरे में रहा है.

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मरियम नवाज फिर विवाद में, बेटी से मिलने लंदन सरकारी जेट से चली गईं, विपक्ष उठा रहा सवाल
मरियम नवाज की बेटी की शादी की भी चर्चा पाकिस्तान में चल रही है.
  • मरियम नवाज ने अपनी बेटी महनूर के ग्रेजुएशन समारोह के लिए लंदन यात्रा की और सरकारी जेट का इस्तेमाल किया
  • सरकार का दावा है कि मरियम नवाज़ ने यात्रा का पूरा खर्च अपने निजी संसाधनों से उठाया है
  • मरियम नवाज ने नए प्रांत बनाने के मुद्दे पर बातचीत के बाद ही प्रतिक्रिया देने की बात कही
पंजाब सरकार द्वारा खरीदे गए गल्फस्ट्रीम विमान पर क्या विवाद था?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ फिर विवादों में हैं. इस बार विवाद की वजह उनकी हालिया लंदन यात्रा है. इस यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी जेट का इस्तेमाल किया था. अब विपक्षी नेता पारिवारिक कार्यक्रम के लिए सरकारी विमान के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं. पता चला है कि मुख्यमंत्री मरियम पिछले हफ्ते अपनी बेटी महनूर के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गई थीं और बुधवार को लाहौर लौटीं. सरकार का कहना है कि यात्रा का सारा खर्च मुख्यमंत्री ने खुद उठाया था.

निजी यात्रा के लिए सरकारी जेट का इस्तेमाल करने की आलोचना का जवाब देते हुए, पंजाब की सूचना मंत्री अज़मा बुखारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया. उन्होंने गुरुवार को X पर एक पोस्ट में कहा, "यह बिल्कुल गलत है. पंजाब की मुख्यमंत्री ने अपनी लंदन यात्रा का सारा खर्च अपनी जेब से उठाया था."

मरियम ने भी दिया जवाब

लंदन में रहने के दौरान, मुख्यमंत्री मरियम से नए प्रांत बनाने की बहस के बारे में भी सवाल पूछे गए. हालांकि, उन्होंने इस पर विस्तार से जवाब देने से बचते हुए कहा कि वह घर लौटने और बातचीत करने के बाद ही इस मुद्दे पर बात करेंगी. मरियम नवाज़ का कहना है कि निजी दौरे के लिए सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर विपक्ष के सवाल उठाने के बाद उन्होंने सारे खर्च खुद उठाए. जब उनसे उनके उस पुराने बयान के बारे में पूछा गया कि पंजाब को अपनी राज्य की सीमाओं से आतंकवाद का खतरा है, तो उन्होंने कहा: "पंजाब को अक्षमता से खतरा है." इस बीच, विपक्ष के नेता सरकारी विमान के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहे. पूर्व संघीय मंत्री और PTI नेता मूनिस इलाही ने X पर एक पोस्ट में इस विवाद को ईंधन की बढ़ती कीमतों से जोड़ा.

मरियम की बेटी की शादी तय?

2019 में बने गल्फस्ट्रीम G500 विमान की कीमत लगभग 38 मिलियन से 42 मिलियन डॉलर (10 अरब रुपये से ज़्यादा) बताई जाती है. जब से राज्य सरकार द्वारा इसे खरीदने की खबरें सामने आई हैं, तब से ही यह विमान चर्चा और जांच के घेरे में रहा है. इस बीच, बृहस्पतिवार को 'डॉन' अखबार को परिवार के एक सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ की बेटी महनूर शनिवार को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. उनका निकाह समारोह जाति उमरा में शरीफ परिवार के घर पर होगा. सूत्र के अनुसार, महनूर की शादी एक जाने-माने बिज़नेस परिवार के सदस्य के साथ तय की गई है. उम्मीद है कि यह समारोह एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम होगा, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्य ही शामिल होंगे.

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