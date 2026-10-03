राहुल गांधी ने लॉन्च किया ‘सत्याग्रह’ अभियान, कहा- देशभर के संघर्षों की आवाज को एक मंच पर लाना जरूरी

देश के विभिन्न हिस्सों में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को एक मंच पर जोड़ने के उद्देश्य से कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘सत्याग्रह' नामक नई पहल शुरू की है. इस अभियान के तहत लोग अपनी समस्याओं, आंदोलनों और संघर्षों की जानकारी एक ऑनलाइन मंच पर साझा कर सकेंगे. कांग्रेस का कहना है कि इससे देशभर में चल रहे आंदोलनों को एक-दूसरे से जोड़ने, उनकी आवाज को मजबूत करने और संबंधित मुद्दों को राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर उठाने में मदद मिलेगी.

राहुल गांधी ने शुरू की नई पहल

राहुल गांधी ने ‘सत्याग्रह' अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि देशभर में लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वे अकेले लड़ते हैं और उनकी आवाज दब जाती है. उन्होंने कहा कि छात्र, युवा, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं और अन्य समुदाय अलग-अलग मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में इन आवाजों को एक मंच पर लाना जरूरी है. राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने सिखाया था कि सत्य सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सत्य के साथ एकजुट होकर खड़ा होना उससे भी बड़ी ताकत है.

ऑनलाइन मैप पर जुड़ेंगे संघर्ष

इस पहल के तहत लोगों से अपने आंदोलन या संघर्ष की जानकारी साझा करने की अपील की गई है. राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, वह अपनी कहानी साझा कर सकता है. इसके बाद उसकी कहानी एक डिजिटल मैप पर दिखाई जाएगी. उनका कहना है कि इससे लोगों को यह भी पता चल सकेगा कि देश के अन्य हिस्सों में कौन-कौन समान मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है.

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि देशभर में सच को दबाने की कोशिश की जा रही है. पार्टी ने कहा कि जमीन के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, दलित और ओबीसी अधिकार, शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं. कांग्रेस के अनुसार ‘सत्याग्रह' अभियान का उद्देश्य इन सभी संघर्षों को एक साझा मंच पर जोड़ना और देशभर के लोगों के साथ मिलकर उनके मुद्दों को आगे बढ़ाना है.

लोगों से भागीदारी की अपील

कांग्रेस ने लोगों से सत्याग्रह वेबसाइट पर जाकर अपने आंदोलन की जानकारी दर्ज करने का आग्रह किया है. पार्टी ने कहा कि आंदोलन से जुड़ी जानकारी अपलोड करने के बाद संबंधित लोगों से संपर्क किया जाएगा और उनकी बात सुनी जाएगी. कांग्रेस ने दावा किया कि वह सत्य और न्याय की लड़ाई में लोगों के साथ खड़ी रहेगी और जहां संभव होगा, वहां सहयोग भी प्रदान करेगी.

राहुल गांधी का जिम्मेदारी भरा संदेश

राहुल गांधी ने इस पहल को अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जहां भी सत्य को दबाया जा रहा है, वहां लोगों की मदद करना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सत्य केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर गांव, कस्बे और शहर में चल रहे संघर्षों से भी जुड़ा हुआ है.

गांधी जयंती के संदर्भ में शुरू हुई कांग्रेस की पहल

‘सत्याग्रह' नाम को महात्मा गांधी की विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा है. कांग्रेस का कहना है कि यह पहल गांधी के सत्य, अहिंसा और जनभागीदारी के सिद्धांतों से प्रेरित है. अभियान के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष कर रहे लोगों को एक साझा मंच उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.

'संघर्ष जोड़ो, भारत जोड़ो'

कांग्रेस ने इस अभियान के साथ 'संघर्ष जोड़ो, भारत जोड़ो' का संदेश भी दिया है. पार्टी का कहना है कि अलग-अलग मुद्दों पर लड़ रहे लोगों को आपस में जोड़कर लोकतांत्रिक संवाद और जनभागीदारी को मजबूत किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : मुंबई-आगरा हाईवे पर चक्का जाम : MP कांग्रेस का ‘सड़क सत्याग्रह'; गेहूं खरीदी और MSP को लेकर किसान आंदोलन