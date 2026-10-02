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पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर भारत में घुस रहे दो आतंकी ढेर, पंजाब के तरनतारन में बड़ा एक्शन

पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया गया है. यह कार्रवाई पंजाब के तरन तारन में हुई. बताया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुरक्षाबलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया.

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पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर भारत में घुस रहे दो आतंकी ढेर, पंजाब के तरनतारन में बड़ा एक्शन
पंजाब में घुसपैठ कर रहे दो आतंकी मारे गए.
चंडीगढ़:

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में पायलट पर हुए हमले की घटना से पूरी दुनिया में सनसनी फैली है. ट्रंप, नेतन्याहू सहित बड़े नेता इस हमले से पीछे आतंकी साजिश होने की आशंका जता रहे है. फ्लाईदुबई हाईजैक साजिश की घटना के बीच शुक्रवार को भारत में सुरक्षाबलों ने एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया है. भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया है. यह कार्रवाई पंजाब के तरन तारन में हुई. इंटरनेशनल सीमा पर तैनात BSF ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास दो पाकिस्तानी नागरिक मार गिराए. 

खबर है कि BSF ने पंजाब के तरनतारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आज सुबह-सुबह दो पाकिस्तानी नागरिकों ने खालरा पुलिस स्टेशन इलाके के राजोके गांव के पास भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मियों ने उन दोनों लोगों को चेतावनी दी, लेकिन वे भारतीय सीमा की तरफ बढ़ते रहे, जिसके बाद BSF ने फायरिंग कर दी. इस घटना में दोनों कथित घुसपैठिए मारे गए. सुरक्षा एजेंसियों से और जानकारी का इंतज़ार है.

रात में अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश

जानकारी के अनुसार, यह घटना तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित BOP राजोके क्षेत्र में रात करीब 12:30 बजे हुई. बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में दो संदिग्ध व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे.

सीमा पर तैनात BSF जवानों ने संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए उन्हें रुकने की चेतावनी दी. हालांकि, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चेतावनी के बावजूद दोनों संदिग्धों ने आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी. इसके बाद BSF जवानों ने फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौत हो गई.

पहचान और अन्य विवरण का इंतजार

प्रारंभिक जानकारी में दोनों मृतकों के पाकिस्तानी नागरिक होने की बात सामने आ रही है, हालांकि उनकी पहचान और अन्य विवरणों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन और निगरानी बढ़ाए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है. सीमा पर तैनात जवानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

दोनों किस मकसद से आ रहे थे, जांच जारी

फिलहाल इस पूरे मामले में BSF की ओर से औपचारिक और विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है. आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि दोनों संदिग्ध किस उद्देश्य से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास कोई हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है या नहीं.

गौरतलब है कि तरनतारन का सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है. सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के प्रयासों को देखते हुए BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रखती हैं. 

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