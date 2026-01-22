85 MoU, दो स्पेशल सिटी, 5 देशों से 1 लाख करोड़ का निवेश... Davos 2026 में महाराष्ट्र CM ने क्या-क्या किए डील?

Davos 2026: स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक करीब 85 MoU साइन किए. बुधवार को NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से खास बातचीत में बताया उन्होंने बताया कि अभी तक हमने अलह-अलग क्षेत्र में करीब 85 MoU साइन किए, इसका असर लंबे समय तक दिखेगा. मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए यह टूर बेहद सफल रहा. दावोस की हाइलाइट पर देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ पेंट स्मार्ट सिटी और नवी मुंबई के पास एक 'इनोवेशन सिटी' का जिक्र किया.

रायगढ़ पेंट स्मार्ट सिटी में क्या है खास?

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने कहा कि तीसरी मुंबई की फर्स्ट स्मार्ट सिटी को लेकर हमलोगों ने एमओयू किया. बीकेसी ने जिस तरह से मुंबई को आगे बढ़ाया वैसे ही यह स्मार्ट सिटी भी राज्य की नई ऊंचाईयां देगी. सीएम ने यह भी बताया कि रायगढ़ पेंट स्मार्ट सिटी के लिए जगह, पर्यावरण संबंधी मंजूरी हमने तय कर लिए हैं. पीपीपी मोड पर यह काम होगा. लैंड भी प्राइवेट पार्टी ला रही है.

5 देशों से एक लाख करोड़ का निवेश, न्यू मुंबई के पास इनोवेशन सिटी

महाराष्ट्र सीएम ने यह भी बताया कि USA, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और UAE जैसे 5 देशों से हमे एक लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है. सीएम ने यह भी बताया कि न्यू मुंबई के पास एक इनोवेशन सिटी शुरू करने जा रहे हैं. इसके लिए हमने टाटा संस के साथ एमओयू साइन किया है. यहां सारे प्रकार के इनोवेशन का काम होगा. इसके लिए 11 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया गया है.

फडणवीस ने आगे कहा कि इनोवेशन सिटी मुंबई में ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम लाने में मदद करेगी. हमारा लक्ष्य मुंबई को एक ऐसा केंद्र बनाना है जहां दुनिया का कोई भी व्यक्ति आसानी से प्लग-एंड-प्ले इनोवेशन सिस्टम का उपयोग कर सके. टाटा संस ने इनोवेशन सिटी के विकास के लिए 11 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें एक डेटा सेंटर भी शामिल है.

विपक्ष के आरोपों पर कहा- उन्हें नहीं पता इंटरनेशनल ट्रेड और डील कैसे होता है

विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जो छोटे दिमाग के लोग उन्हें नहीं पता होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड और डील कैसे होता है. आज के दौर में बड़े निवेश एफडीआई से आता है. बड़ी-बड़ी कंपनियों का बोर्ड मीटिंग दावोस के पास करते हैं. इसलिए दावोस में सारे एमओयू होते हैं.

गूगल की आंध्र प्रदेश से डील को लेकर महाराष्ट्र से शुरू हुई प्रतिस्पर्धा की चर्चा पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में डेटा सेंटर को तैयार करना बहुत जरुरी है. उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू तो हमारे ही है. यदि कोई कांग्रेस की सरकार भी ऐसी डील करती तो हमें स्वागत करना चाहिए.

BMC के नतीजों पर फडणवीस बोले- बीजेपी का 70 प्रतिशत स्ट्राइक रेट रहा

बीएमसी चुनाव के नतीजों पर फडणवीस ने कहा कि कुल 29 महानगरपालिकाओं में 2800 सीटे थी, 1400 सीटें बीजेपी को मिली, हमारे साथियों का अलग है. जहां तक मुंबई की बात है तो वहां हमारा 70 प्रतिशत का स्ट्राइक रेट रहा. उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के बाद कहा जा रहा था कि मुंबई में जीतना मुश्किल है. लेकिन हमने मुंबई बीएमसी का चुनाव जीता.



यह भी पढ़ें - 'कांग्रेस में राहुल-प्रियंका में बढ़ रहा झगड़ा', दावोस में NDTV से खास बातचीत में बोले हिमंता बिस्वा सरमा