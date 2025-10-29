जापान की पहली महिला PM का यह लग्जरी बैग क्यों हो रहा वायरल? अप्रैल तक की बुकिंग खत्म-कीमत जानिए

जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधान मंत्री बनी साने ताकाइची का नाम आजकल एक और चीज के साथ जुड़ रहा है. साने ताकाइची का हाथों में दिखने वाला हैंड बैग वायरल हो गया है. इसकी वजह से जापान की 145 साल पुरानी स्थानीय चमड़े का सामान बनाने वाली कंपनी सुर्खियों में आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस बैग का क्रेज गजब का बन गया है. उन्होंने प्रधान मंत्री आवास में प्रवेश करते समय ताकाइची के हाथ में दिखे इस हैंडबैग की पहचान 145 साल पुरानी जापानी चमड़े के सामान बनाने वाली कंपनी हमानो इंक द्वारा बनाए गए "ग्रेस डिलाइट टोटे" के रूप में की. इस कंपनी के प्रोडक्ट लंबे समय से जापान के शाही परिवार के सदस्यों द्वारा पसंद किए गए हैं.

$895 की कीमत वाला यह बैग वायरल हो गया है और अब मध्य जापान के नागानो स्थित निर्माता कंपनी के पास ऑर्डरों की बाढ़ आ गई है. अगर भारतीय करेंसी में इस बैग की कीमत निकाले तो यह लगभग 80 हजार रुपए के आसपास बैठेगी. पूरी तरह से चमड़े से बने होने के बावजूद, इसका वजन केवल 700 ग्राम (1.5 पाउंड) है, और वेबसाइट के अनुसार इसे खूबसूरती के साथ साथ व्यवहारिक होने के लिए डिजाइन किया गया है.

कंपनी ने अपनी साइट पर कहा कि बैग के साथ प्रधान मंत्री की तस्वीरें जापान और विदेशों दोनों में सोशल मीडिया और समाचारों में दिखाए जाने के बाद हमानो को "भारी संख्या में ऑर्डर" मिल रहे हैं. इसकी वेबसाइट पर कहा गया है कि शिपमेंट में अप्रैल के अंत तक देरी हो रही है और कंपनी ने इन्क्वायरी का जवाब देने में देरी के लिए माफी मांगी है.

ताकाइची पहली महिला राजनेता नहीं हैं जिनकी फैशन सेंस ने किसी ब्रांड को रातो-रात वायरल कर दिया हो, उसकी मांग बढ़ा दी हो. वैसे तो महिला नेता पारंपरिक लक्जरी लेबल के प्रोडक्ट को लेकर चलती हैं, लेकिन कभी-कभार वो किसी नए प्रोडक्ट को अपनाकर उसकी मांग बढ़ा देती हैं. उनका यह कदम छोटे बिजनेस के लिए परिवर्तनकारी साबित होता है - जैसे कि अमेरिकी प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ ने 2020 में टेल्फ़र से अपने टोट बैग को वायरल कर दिया था.

64 वर्षीय ताकाइची ब्रिटेन की पूर्व प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर की फैन हैं, जो ब्रिटिश लेबल लॉनर द्वारा खास तौर पर बनाए गए हैंडबैग के लिए भी जानी जाती थीं. तकाइची की हॉबी अन्य क्षेत्रों में अलग हैं - ताकाइची ने हेवी मेटल संगीत, कारों और मोटरबाइकों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया है.

