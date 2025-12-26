विज्ञापन
विशेष लिंक

नफरत का खौफनाक चेहरा.. नमाज पढ़ते फिलिस्तीनी पर इजरायली सैनिक ने चढ़ा दी गाड़ी; वीडियो देख हिल जाएंगे

बंदूक लादे इजरायली की गाड़ी से टक्कर लगते ही फिलिस्तीनी जमीन पर गिर जाता है, गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है. इसके बावजूद हमलावर नहीं रुकता.

Read Time: 3 mins
Share
नफरत का खौफनाक चेहरा.. नमाज पढ़ते फिलिस्तीनी पर इजरायली सैनिक ने चढ़ा दी गाड़ी; वीडियो देख हिल जाएंगे

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की नफरत किस कदर नागरिकों में पैठ चुकी है, इसका नमूना इस वक्त वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है. वेस्ट बैंक में क्रूरता का एक ऐसा मंजर सामने आया है, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया. 

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह चुपचाप नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनी शख्स के ऊपर एक इजरायली रिजर्व सैनिक ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी. वह शख्स बाल-बाल बचा. इतना ही नहीं, जब वह विरोध करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे फटकार कर भगा दिया. 

वेस्ट बैंक की घटना

वीडियो में देखा जा सकता है कि वेस्ट बैंक के एक गांव के पास एक फिलिस्तीनी युवक सड़क के किनारे सिर झुकाए नमाज पढ़ रहा था. गाड़ियां आ-जा रही थीं. तभी पीछे से चार पहिया एटीवी (छोटी गाड़ी) लेकर एक इजरायली रिजर्व सैनिक आता है और जानबूझकर अपनी गाड़ी नमाज पढ़ रहे शख्स के ऊपर चढ़ा देता है. 

पहले गाड़ी चढ़ाई, फिर धमकाया

पीठ पर बंदूक लादे इजरायली की गाड़ी से अचानक टक्कर लगने से वह शख्स जमीन पर गिर जाता है, गाड़ी आधी उसके ऊपर चढ़ जाती है. इसके बाद भी सैनिक नहीं रुकता. वह अपनी गाड़ी को बैक करता है और उस घायल शख्स पर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाने का इशारा करने लगता है. इसके बाद इजरायली रिजर्व सैनिक पास में खड़ी एक कार के पास जाता है और उसके ड्राइवर से मारपीट कर धमकाने लगता है. जब फिलिस्तीनी शख्स उसके पास चलकर आने की कोशिश करता है तो उसे भी भगा देता है. 

पिता बोला, मेरा बेटा सदमे में है

घायल फिलिस्तीनी शख्स के पिता मजदी अबू मोखो ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स को बताया कि उनका बेटा इस हमले के बाद से गहरे सदमे में है. अस्पताल से लौटने के बाद भी उसके दोनों पैरों में काफी सूजन और दर्द है. पिता का आरोप है कि इजरायली रिजर्व सैनिक ने न सिर्फ उसके बेटे पर गाड़ी चढ़ाई बल्कि चेहरे पर मिर्च का स्प्रे भी किया था. उन्होंने बताया कि हमलावर एक जाना-माना सेटलर है जो अक्सर गांव वालों को परेशान करता है.

हमलावर सैनिक 5 दिन की नजरबंदी में 

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद हमलावर इजरायली रिजर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है.  रिपोर्ट में बताया गया है कि इस शख्स ने पहले भी गांव में गोलीबारी करके दहशत फैलाने की कोशिश की थी.

वेस्ट बैंक में बढ़ती नफरत की आग

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि यह साल वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर इजरायलियों की हिंसा के लिहाज से सबसे भयानक रहा है. पिछले एक साल में 750 से अधिक लोग हमलों में घायल हुए हैं. 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 अक्तूबर 2025 तक वेस्ट वैंक में एक हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली सैनिकों और उनके समर्थकों के हमलों में जान गंवा चुके हैं. इस दौरान 57 इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Israeli Man Attacks, Israeli Man Attacks Palestinian Man, Israel Palestine Attack
Get App for Better Experience
Install Now