बिहार में जयमाला के दौरान स्टेज पर दुल्हन को मारी गोली, सामने आया खौफनाक VIDEO

इस पूरी खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घटना के समय की अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है.

  • बिहार के बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत में शादी समारोह के दौरान दुल्हन को युवक ने गोली मार दी थी
  • गोली लगने के बाद दुल्हन लहूलुहान होकर गिर पड़ी और शादी में अफरा-तफरी मच गई थी
  • घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उस समय की भगदड़ देखी जा सकती है
बिहार के बक्सर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा नगर पंचायत स्थित मल्लाह टोली में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक सिरफिरे युवक ने एकतरफा प्यार में दुल्हन को गोली मार दी. बाद में दुल्हन की मौत हो गई.

चौसा के मल्लाह टोली में बारात आई हुई थी और शादी की रस्में चल रही थीं. दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर जयमाला की तैयारी कर रहे थे. तभी अचानक एक युवक ने दुल्हन पर फायरिंग कर दी. गोली लगते ही दुल्हन लहूलुहान होकर गिर पड़ी. गोली की आवाज सुनते ही शादी में शामिल बारातियों और घरातियों के बीच भगदड़ मच गई. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरी खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घटना के समय की अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है.

दुल्हन की मौत

गोली लगने के तुरंत बाद घायल युवती को आनन-फानन में सदर अस्पताल बक्सर पहुंचाया गया. सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने दुल्हन की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार किया. स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया है. जहां उसकी मौत हो गई.
 

