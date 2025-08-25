विज्ञापन
हूती को फिर चेतावनी, नेतान्याहू ने कहा- इजरायल पर हमले की चुकानी पड़ेगी कीमत

प्रधानमंत्री ने मिशन की सफलता पर आईडीएफ, वायुसेना कमांडर और पायलटों को बधाई दी और बताया कि सभी विमान सुरक्षित रूप से वापस लौट आए हैं. उ

हूती को फिर चेतावनी, नेतान्याहू ने कहा- इजरायल पर हमले की चुकानी पड़ेगी कीमत
  • इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज़ ने वायु सेना के कमांड सेंटर का दौरा किया.
  • इजराइली वायुसेना ने यमन के सना में राष्ट्रपति भवन और बिजलीघर को निशाना बनाया.
  • नेतन्याहू ने हूती शासन को इजराइल के खिलाफ आक्रामकता की भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी.
तेल अवीव:

इजराइली वायु सेना के कमांड सेंटर में रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ पहुंचे. उनके साथ आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और वायु सेना कमांडर मेजर जनरल तोमर बार भी मौजूद थे. यह दौरा यमन में हूती शासन के ठिकानों पर इजराइली वायुसेना द्वारा किए गए हमलों के निरीक्षण के लिए किया गया.

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जानकारी दी कि वायुसेना ने सना के मध्य स्थित राष्ट्रपति भवन, शहर के बिजलीघर और ईंधन टैंकों को निशाना बनाते हुए रणनीतिक हमले किए हैं. उन्होंने कहा कि हूती शासन को अब यह समझ में आ रहा है कि इजराइल के खिलाफ आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

प्रधानमंत्री ने मिशन की सफलता पर आईडीएफ, वायुसेना कमांडर और पायलटों को बधाई दी और बताया कि सभी विमान सुरक्षित रूप से वापस लौट आए हैं. उन्होंने आगे कहा कि जो हम पर हमला करता है, हम उस पर हमला करते हैं. जो हम पर हमला करने की योजना बनाता है, हम उसे पहले ही निशाना बनाते हैं. पूरा क्षेत्र अब इजराइल की ताकत और संकल्प को जान रहा है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और इजराइल अपनी सुरक्षा नीति को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है.

