ऐसा होने पर नरसंहार होगा... गाजा सिटी पर कब्जे वाली बात से ये मुस्लिम देश नाराज, इजरायल को दी चेतावनी

Israel Gaza War: इजरायल ने कहा है कि वो गाजा सिटी पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, जिसके बाद अब दुनियाभर के मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इस फैसले से नरसंहार होगा.

गाजा पर कब्जे की तैयारी कर रहा है इजरायल
  • इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है
  • गाजा सिटी में इजरायल के कब्जे से लोगों का जबरन विस्थापन और मौतें हो सकती हैं
  • पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने इस फैसले को लेकर इजरायल की कड़ी निंदा की है
Israel Gaza War: इजरायल और गाजा के बीच जारी युद्ध में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चों और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है. इजरायली फोर्स लगातार गाजा पर अटैक कर रही है, जिसमें मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं. अब इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया है, जिसमें गाजा सिटी पर कब्जा करने के प्लान को मंजूरी दे दी गई है. इजरायल के इस कदम को विनाशकारी माना जा रहा है, साथ ही कई मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्ति जताई है. 

कई लोगों की हो सकती है मौत

गाजा सिटी में इजरायल के हमले से पहले सबसे ज्यादा लोग रहते थे. अब भी इस शहर में काफी आबादी है और लोग युद्ध के बीच किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं. इजरायल अगर वाकई गाजा सिटी पर कब्जा करता है तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, लोगों को यहां से जबरन बाहर किया जाएगा और कत्लेआम जैसा माहौल होगा. यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इजरायल के इस कदम को लेकर चेतावनी दी है. 

मुस्लिम देशों की चेतावनी

इजरायल पहले से ही गाजा में कत्लेआम मचाने को लेकर दुनियाभर के देशों की नजरों में एक विलेन बना हुआ है, वहीं अब गाजा सिटी पर प्रस्ताव पास होने के बाद मुस्लिम देशों ने इजरायल को फिर से चेतावनी दी है. पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे मुस्लिम देशों ने कहा है कि ये फिलिस्तीन की जनता के अधिकारों पर बड़ा हमला है. साथ ही इन देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. 

सऊदी अरब ने साफ कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और तमाम संगठनों को इजरायली हमलों को रोकना होगा. इजरायल जो चाहता है, अगर ऐसा हुआ तो ये नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा देने वाला होगा. इसीलिए दुनिया को इजरायल के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए. 

वहीं कतर ने भी इसी तरह की बात कही है. कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायल की तरफ से लगातार मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें लोगों को मारा जा रहा है और जबरन भूखा रहने पर मजबूर किया जा रहा है. 

पाकिस्तान ने भी की दखल की अपील

बाकी मुस्लिम देशों की तरह पाकिस्तान ने भी गाजा के मामले में अंतरराष्ट्रीय दखल की बात कही है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इजरायल का ये फैसला मानवीय संकट को और ज्यादा गंभीर करेगा. उन्होंने कहा कि जब तक फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायल का अवैध कब्जा रहेगा, शांति मुमकिन नहीं है. सभी देशों को इजरायल के इन फैसलों को रोकना होगा. 
  
OIC ने जताई चिंता 

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने भी गाजा पर कब्जा करने की खबर को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि ये हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकता है. संगठन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तुरंत इस पर कदम उठाए और सीजफायर लागू करे. साथ ही फिलिस्तीनी लोगों तक जरूरी मानवीय मदद पहुंचाई जाए. इतना ही नहीं ओआईसी की तरफ से इजरायल के कब्जे को हटाने और गाजा को एक ऐसा स्वतंत्र राज्य बनाने की बात कही गई है, जिसकी राजधानी यरूशलम हो. 

Israel Gaza War, Israel Gaza War Latest News, Gaza City, Benjamin Netanyahu, Muslim Countries
